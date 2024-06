ZAPAD VIŠE NIJE NAJJAČI FRAJER: Dr Nele Karajlić, za "Novosti"

U REPUBLICI Srpskoj osećam se kao kod kuće, jer kad dođete kući, dobro se osećate, a nostalgija je samo jedno od tih osećanja. Čim pređem granicu preko Drine, taj osećaj se vrati.

Foto: Stefan Savić

Ovako, iskreno, uoči velikog koncerta u Banjaluci 14. juna, kojim će biti otvorena manifestacija "Leto u parku", u razgovoru za "Novosti" kaže Dr Nele Karajlić, legendarni rok muzičar, kompozitor, glumac, pisac:

- Ono što mene raduje jeste to što je Republika Srpska, nakon svakog mog povratka, lepša i bolja i, ono što je meni najvažnije, polako, ali sigurno kultura u Srpskoj počinje da radi. Koncerti, filmski festivali uzimaju publiku za sebe. Kultura je najvažnija sada i treba da se izgradi.

Na pitanje do kada će se baviti muzikom i umetnošću, Nele, koga generacije pamte, pre svega po grupi "Zabranjeno pušenje" i čuvenom televizijskom serijalu "Top lista nadrealista", ali i ulozi u "No smoking orkestra", kao i knjizi "Fajront u Sarajevu", kaže da ima još 20 godina, minimum.

- Brojni bendovi iz nekadašnje Jugoslavije još traju. Verujem da ću i ja sa svojim bendom - kaže Nele. - Prva prilika da se vidi da trajemo je Banjaluka za koji dan. Koncert "40 godina otkako je crk'o Maršal" će biti multimedijalni događaj, video-produkcija sa muzikom uživo. Biće tu razgovora i sa voditeljem, publikom. Biće to jedan miks koji samo Doktor Karajlić može da uradi.

Osvrnuo se legendarni autor i na sve ovo što se u poslednje vreme dešava u Bosni i Hercegovini i oko nje. Nenad Janković Nele, rođeni Sarajlija, koga je tamošnja "elita" proglasila nepoželjnim u rodnom gradu, bez dlake na jeziku, kaže da je "sve ovde usko povezano sa događajima u svetu".

Bez brige, sve je pod kontrolom PORUČUJE Dr Karajlić svom narodu, da, kako kaže, ne treba da brine. - Ja nisam neki stručnjak, ali jesam prorok. Nemojte da brinete, sve je pod kontrolom.

- Ovo, naše područje je tokom cele istorije bilo neka vrsta malog ogledala onoga šta se dešava na planeti. Onoga trenutka, kada se to tamo smiri, smiriće se i ovde. A, sve što je počelo 2022. između Ukrajine i Rusije, jeste zapravo drugo poluvreme nečega što se dešavalo ovde devedesetih, naročito 1999. godine - kaže Nele.

Britkim jezikom, slikovito, naš sagovornik, govoreći o nedavno usvojenoj sramnoj Rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN, sa tolikim brojem zemalja koje su bile protiv ili uzdržane, kaže da bi tako nešto pre 25 godina bilo nezamislivo:

- Imate onu metaforu, kad najjači frajer u kafani ustane, pa kaže: "Ajte sad svi ruke gore", a pola kafane ga ne posluša. To nešto znači..., to znači da on više nije najjači frajer.

Volim duhovite, ali sa merom OBOŽAVAM ljude koji su duhoviti, naročito ako imaju meru, rekao je u jednom od mnogobrojnih intervjua "Novostima" Dr Karajlić. - Sa svim i svačim možeš da se šališ, to najbolje pokazuje Dušan Kovačević - iskren je bio Nele, ukazujući da će, šta god da bude, biti po onoj Pašićevoj: "Spasa nam nema, propasti nećemo".