DRAGANA MIRKOVIĆ NAKON RAZVODA JAČA NEGO IKADA: Ostajem verna svojoj porodici, deci i publici

DRAGANA MIRKOVIĆ stavila je tačku na brak sa biznismenom Tonijem Bijelićem još u martu ove godine, ali i dalje ne prestaje da se priča i piše o njihovom odnosu.

Foto Novosti

Pevačica sada kaže da ne prati medijske natpise i dodaje da sve što je imala da kaže na tu temu, to je i rekla u zvaničnom saopštenju koje je tada poslala medijima.

Foto: Novosti

-Jedino što sam imala da kažem, ja sam rekla, to je bilo negde sredinom marta. Posle toga reč jednu nisam rekla niti sam bilo šta drugo, nema potrebe za tim. Bila sam spremna na tako neka čudna pisanja i neke čudne naslove. Šta da radim, to tako ide – rekla je ona za Pink.

Foto: Goran Jovanović

Dragana ističe da je i nakon svega okružena ljubavlju svoje dece, porodice i publike i da je i dalje jako voljena i srećna žena.

-Onoliko koliko sam ja mogla da utičem svojim ćutanjem, uticala sam. Ne zato što sa to namerno uradila, nego što sam ja takva osoba. Mislim da su ljudi primetili da sam potpuno van cele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj deci. Kao što sam i rekla u svojoj objavi, ostajem verna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvek voleti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim – zaključila je ona.