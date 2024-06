KUMOVI UKRSTILI GLASOVE: Darko Lazić i Peđa Vujić snimaju duet, a pogledajte njihove zajedničke fotografije iz mlađih dana (FOTO)

DARKO LAZIĆ I PEĐA VUJIĆ rešili su da dugogodišnje prijateljstvo krunišu duetskom pesmom, koja je odavno u pripremi.

Foto: Privatna arhiva

Numera je odavno spremna, samo se čekao pravi trenutak da se uđe u ovaj projekat kako bi sve bilo bez greške.

Peđa je za "Novosti" otkrio odakle datira njihovo prijateljstvo, kako su se okumili, ali i kako su došli na ideju oko saradnje.

- Znamo se baš dugo. Kao klinac je dolazio na naše svirke, i pre nego što je bio u takmičenju "Zvezde Granda". Ubrzo smo se bolje upoznali u jednoj velikoj kafani u Pećincima. Tamo smo imali tu muzičarsku nedelju, jer su se okupljali svirači i pevači i pevali pesme za našu dušu. Ne zna se ko se više drao na onaj jadni mikrofon, a mi svi uglavnom bili "pod gasom". Sve u svemu, bilo je super druženje. Tu je on već kao zvezda dolazio bukvalno svake nedelje. I eto, pošto smo se svi zvali "brate, bato, tebra", on i ja odlučimo da se zovemo "kume" i to traje i dan danas - istakao je Peđa, a potom se osvrnuo i na projekat:

Foto: Privatna arhiva

- Naš zajednički prijatelj neprevaziđeni autor i umetnik Dejan Kostić došao je na ideju da ukrstimo glasove u jednom duetu, lepa lagana rumbica, tako da sam morao pet dana da pijem čajeve. Treba pevati sa Darkom, čovek ima glaščinu, i bio je i ostao jedan od naših najboljih vokala. To što sada svaka "šuša" ima telefon i komentariše kako ko peva, koga su pojeli poroci, ko je u falšu, ne bih komentarisao. Uostalom ako bude mnogo bolji od mene u studiju, srediću da ga smanje (smeh). Šalim se naravno. Naziv pesme još nema, možda bude "kako da je zaboravim kad je nikad nisam sreo..." Šalim se naravno, neka naša stara fora. Spot osmišljamo svi, bitno je da moja glava ne bude u prvom planu, jer se niko neće videti više i da Darko ne vozi... Jasno je (smeh) - rekao je Vujić.