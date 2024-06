SVIRAJU SVE OD SILVANE DO NIRVANE, A NEDAVNO SU POVUKLI POTEZ O KOME SE PRIČA: Moćna sedmorka osvojila publiku širom Srbije, evo šta su urad

ČAČANSKI "Teatar Dur", koji je nedavno snimio pesmu "Da zaboravim", čiji je autor njihov basista Nikola Vranić, a za postprodukciju i mastering bio je zadužen naš proslavljeni harmonikaš Aleksandar Sofronijević, oduševili su publiku širom Srbije i regiona spojem nespojivog.

Foto: AS STUDIOTON

Ovaj bend se razlikuje od svih drugih koji trenutno postoje na javnoj sceni, baš zbog toga što je sastavljen od muzičara koji su se do sada bavili potpuno različitim i gotovo nespojivim žanrovima. Pesma "Da zaboravim", zato je zaintrigirala domaću i regionalnu javnost i osvojila srca slušalaca, o čemu svedoči više stotina hiljada pregleda na Jutrjubu i striming servisima.

Bend postoji od 2012.godine. Sastavljen je od muzičara koji imaju različita interesovanja i muzička znanja.Nikola Vranić je za basom, Savić Aleksandar za bubnjevima, a najviše su bili istaknuti baveći se rok muzikom. Za giratrom je Marko Miladinović. Tamburaš i pevač je Vlade Milovanović. Harmonikaš je Radovan Đokić, dok vokale pevaju Svetlana Vukomanović i Srđan Zarić - na svoje speficične, a idealno uklopljene načine.

Ceca je obraživala i stranu muziku, a Srđan domaću. Jovan Tošić, klavijaturista u bendu, do sada je radio zabavnu, domaću muziku. Svako ima svoj zadatak i svoja zaduženja i sve navedeno je bendu Teatar Dur omogućilo da pokrije jedan zaista širok repertoar, što ih razlikuje od ostalih bendova.

- "Da zaboravim" je Nikola napisao i zamislio je da je ponudi nekom drugom pevaču. Međutim,članovi benda su bili za to da naš pevač Srđan otpeva tu numeru i da to bude pesma Teatar Dura. Nakon snimanja, numera je zainteresovala i ljude iz studija i produkcijske kuće AS StudioTon, koji su uradili postprodukciju i mastering. Snimljen je i spot i započeta je saradnja na obostrano zadovoljstvo - rekli su Svetlana Vukomanović i Srđan Zarić iz benda.

Inače, Sofronijević je takođe pokazao svoju i svestranost produkcije AS StudioTon saradnjom sa velikim brojem pevača i muzičara iz više žanrova, od Nedeljka Bilkića i Snežane Đurišić, do Saške Janks i Jelene Pajić.