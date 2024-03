VIŠE LIČIM NA ROSA NEGO NA DŽOIJA: Rade Ćosić o predstavi "Prijatelji", glumi, detinjstvu, ljubavi

LjUBITELjI legendarne američke serije "Prijatelji" odnedavno imaju priliku da svoje omiljene likove gledaju u tumačenju ekipe srpskih glumaca, u pozorišnoj predstavi pod nazivom "Prijatelji - parodija o prijateljstvu", koja je premijerno odigrana u decembru prošle godine.

Foto: Novosti

Lik Džoija tumači harizmatični mladi glumac Rade Ćosić, koji je gostovao u emisiji "Bindž" kompanije "Novosti."

Na početku razgovora, Ćosić je govorio upravo o predstavi.

- Mogu da kažem da je predstava manje-više kao serija. Vrlo blizu seriji. A što se tiče lika Džoija... Arsenije Tubić me zeza govoreći mi da sam ja Džoi, ovako. Ne znam zašto. Ja ne jedem toliko. Nisam pobornik pica i sendviča, kao Džoi u seriji... Imam neke sličnosti. Definitivno ne ovo sa ženama. Ja sam više bio povučen, u drugom planu, kao Ros. U realnom životu sam više kao Ros, ali je dobro što sam u predstavi Džoi, zato što je Ros plačljivko, i to odlično radi Ognjen Nikola Radulović, koji ga igra. Mislim, u predstavi, nije on takav - rekao je Ćosić.

On je potom otkrio i da nema omiljenog lika u seriji, već da su mu svi dragi, ali da bi na kraju ipak izabrao Moniku.

Ćosić je u "Bindžu" govorio i o svom detinjstvu, počecima glumačke karijere, mladalačkim ljubavima i drugim zanimljivim temama, a celu emisiju možete pogledati u videu ispod, kao i na našoj Jutjub platformi:

Iz nedelje u nedelju u podkastu "BINDž" kompanije Novosti, novinarke Isidora Čolaković i Katarina Filipović pričaće sa glumicama i glumcima - o karijeri, odrastanju, ljubavi, načelima kojima se vode kroz život, intimi...