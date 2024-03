"ČELIČNA KANDŽA" U BIOSKOPIMA OD 21. MARTA: Zek Efron, DŽeremi Alen Vajt, Haris Dikinson, Stenli Sajmons u filmu o čuvenoj braći Von Erik

PRE četiri decenije u Dalasu je živela porodica Von Erik koja je ispisala istoriju u svetu profesionalnog rvanja, kečera i postavila osnove velikog sportskog spektakla danas spoznatog kao WWE (World Wresteling Entertainment).

Foto: Promo

Upravo po motivima života porodice koja je imala ogromnu popularnost među sportskom i širom publikom, snimljen je film ČELIČNA KANDžA (The Iron Claw) reditelja Šona Durkina, koji će se od četvrtka, 21. marta naći u domaćim bioskopima.

U ulozi čuvene braće rvača koje je otac strogom disciplinom uveo u svet američkog rvanja našli su se Zek Efron, Haris Dikinson, Džeremi Alen Vajt, Stenli Sajmons, a reditelj Šon Durkin napisao je i scenario za ovu biografsku dramu.

Da li je američko rvanje pravi sport ili "nameštaljka" pojašnjavaju nekadašnji WWE komentatori kod nas Nikola Jovanović i Ognjen Gavrić.

- Zavisi iz kog ugla se gleda. Ako želite da verujete u to što gledate to ne može biti nameštaljka, kao što gledamo filmove koji su iscenirani i namešteni. Tako posmatram i rvanje, bez obzira što oni svi znaju ishode tih borbi, što su unapred dogovorili kada će koji momenat da bude, mi kao gledaoci to posmatramo kao jedan veliki šou - objašnjava Ognjen Gavrić.

Prema rečima Nikole Jovanovića, koji je danas urednk IGN Adria, a oduvek i ljubitelj rvanja, u ovom filmu jasno se vidi šta je američko rvanje i koliko je truda, vežbe i odricanja potrebno za jedan takav sport.

- Film je za preporuku za sve fanove rvanja kao i za ljubitelje filmskih drama. Veoma dobro pokriva poznatu priču o porodici Von Erik i njihovoj tragičnoj sudbini. Veoma autentično, sa par izmena koje nisu toliko važne u kompletnoj slici - dodajući da je ova porodica bila izuzetno popularna u svoje vreme, u Teksasu.

- Bili su popularni poput rok zvezda zahvaljujući TV prenosima njihovih mečeva, kao i njihovom imidžu koji su tada gajili. Zek Efron se zaista sjajno pripremio za ulogu, dodao je dosta kilograma, mišića i naučio da se rve.

Podsetimo film Čelična kandža je priča o Von Erik porodici poznatoj u svetu profesionalnog američkog rvanja, osamdesetih godina prošlog veka.

Kroz tragediju i trijumf, a u senci svog dominantnog oca i trenera, braća teže da na sportskoj sceni dosegnu svoju besmrtnost.