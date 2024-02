NE ZNAŠ TI ŠTA ZNAČI KADA SU LJUDI RAZVEDENI: Olja Karleuša iskreno o mužu i porodici

OLjA KARLEUŠA nedavno je otvoreno govorila o porodici, braku i roditeljstvu.

Ona priznaje da je posvećena majka i supruga i dodaje da slobodno vreme provodi isključivo u krugu porodice.

Olja kaže da se ona i njen suprug trude da održe porodicu na okupu, a zajedno podižu naslednika Pavla koji je najveća radost u njihovom životu.

-Moj suprug i ja često razgovaramo o braku, on ume da kaže „Ne znaš ti šta znači kada su ljudi razvedeni, ja sam iz porodice razvedenih roditelja“. Ja onda njemu kažem, ne znaš ti šta znači i kakvo je blago kada imaš uz sebe oca i majku. Nas dvoje smo se faktički našli sa te strane da pokušavamo da naš dom održimo – rekla je ona.

Pevačica je od prvog momenta apsolutno posvećena sinu i njegovom odrastanju, pa priznaje da zajedno sa Pavlom prolazi kroz njegove školske dane i to je posebno raduje.

-Moje dete kada dobije dvojku u školi, dođe kući pa on teši mene, obično je drugačije, ali moj Pavle teši mene i govori da nije strašno, da je svaka ocena za đaka i da ćemo to popraviti. Mislim da je nešto najlepše kada možete da pratite svoje dete, živimo u ludom vremenu. Neka žena ako radi do pet, kada dođe kući i spremi ručak, ona tek pred spavanje vidi to dete i nema mogućnost da provodi toliko vremena – kazala je ona i dodala:

-Mi koji smo u ovom poslu ako želimo možemo da se posvetimo porodici i da nađemo vremena. Radimo samo vikendima, radni dani su nam slobodni. Detinjstvo je jedan stub za svako dete i kada postaviš dobro temelje, onda sve može da ide lako i dobro.

