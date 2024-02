REZULTAT ĆE VAS IZNENADITI: Rokeri, narodnjaci, zabavnjaci i džezeri osnovali bend, pa se udružili sa Sofrom

Na našim prostorima mnogo je raznih bendova, ali samo je jedan jedinstven po tome što je sastavljen od muzičara koji imaju potpuno različite afinitete i "specijalnosti", uključujući rokenrol, džez, narodnu, zabavnu i tamburašku muziku - a zvuče kao jedan.

Foto: Bojan Stevanović

U pitanju je čačanski Teatar Dur, koji je nedavno snimio pesmu "Da zaboravim", čiji je autor njihov basista Nikola Vranić, a za postprodukciju i mastering bio je zadužen naš proslavljeni harmonikaš Aleksandar Sofronijević.

- Da zaboravim" je Nikola napisao i zamislio je da je ponudi nekom drugom pevaču. Međutim,članovi benda su bili za to da naš pevač Srđan otpeva tu numeru i da to bude pesma Teatar Dura. Nakon snimanja, numera je zainteresovala i ljude iz studija i produkcijske kuće AS StudioTon, koji su uradili postprodukciju i mastering. Snimljen je i spot i započeta je saradnja na obostrano zadovoljstvo", kažu članovi ovog nesvakidašnjeg benda, koji, pored Vranića, čine basista Nikola Vranić, bubnjar Aleksandar Savić, gitarista, gitarista Marko Miladinović, tamburaš i pevač Vlade Milovanović, klavijaturista Jovan Tošić, harmonikaš Radovan Đokić, te čak dva vokala - Svetlana Vukomanović i Srđan Zarić.

Inače, Sofronijević je takođe pokazao svoju i svestranost produkcije AS StudioTon saradnjom sa velikim brojem pevača i muzičara iz više žanrova, od Nedeljka Bilkića i Snežane Đurišić, do Sashke Yanx i Jelene Pajić.

