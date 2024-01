NEMOJTE VEROVATI U TO: Marija Šerifović besna kao ris, hitno se oglasila

MARIJA ŠERIFOVIĆ našla se na meti velike prevare, pa je danas morala hitno da reaguje.

Foto: Printskrin

Naime, kako smo saznali, njeno ime se koristilo kako mamac za nagradnu igru sa kojom pevačica nema nikakve veze, pa se tim povodom obratila pratiocima na Instagramu besna kao ris.

Foto: ATA images

–Narode, dobro jutro, hoću da vam kažem nešto jako važno pošto ste mi zatrpali poruke. Ja ne mogu da shvatim da me i dalje to pitate, ja se i dalje ne oglašavam, a vi verujete u to i mislite da je istina -rekla je ona besna kao ris i dodala:

-Molim vas, ne postoji nikakva nagradna igra ni na Fejsbuku, ni na Instagramu, Tik-Toku. Blokirajte te profile, te bolesnike. Nemojte da verujete baš u svaku glupost. Znam da smo napaćen narod, ali razmislite malo, hvala vam.

