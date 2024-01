NESEBIČNO OD NJE: Šemsa Suljaković je jedina pevačica koja ovo radi sa bakšišom

ŠEMSA SULjAKOVIĆ proslavila se fantastičnim glasom i vanvremenskim hitovima, a svi koji su sarađivali sa njom imaju samo reči hvale.

Njene pesme i dalje traju, a danas postoji poznata rečenica: "Dajte Šemsine pesme da izginemo".

Da li nameravate ponovno ući u studio?

-Ne, ne planiram. I ovo što sam zadnje snimila nastalo je iz razloga što smo Miodrag M. Ilić i ja poželeli da se ponovno nađemo „na mestu zločina“. On za pultom, ja za mikrofonom u studiju. Mislim da nema više potrebe za tim. Moje stare pesme i danas su jako aktuelne,pa nema razloga da ih kvarim nekim novim pesmama. A ne može se ništa novo napraviti od onog što je već snimljeno.

Za vas mnogi kažu da ste ženski Šaban Šaulić. On vam je uradio prvu pesmu "Otišla je ljubav". Kako je došlo do te saradnje?

- Šaban i ja bili smo komšije u Šapcu. Ja sam tamo bila udata, a za koga pevačica može da se uda, već za harmonikaša. Da mu ne spominjem ime, Šaban je s tim harmonikašem počeo da peva i onda mu je rekao kako je on zaslužio da mu ženi, to jest meni, napravi jednu pesmu. Onda je došao Rade Vučković i pokojni Mića Nikolić i tako je nastala ta pesma, snimljena na singlici ploči. Tada je ta ploča prodata u 90.000 primeraka, što je bilo veliko čudo za tada jednu nepoznatu pevačicu. Svi su mislili da peva pokojna Branka Stanarčić, jer je ona pevala taj šabanovski stil.

Da li bi bilo vas da nije bilo "Južnog vetra"?

-Iskreno da kažem, ne verujem. Jer, da je tada Šaban nastavio da radi sa mnom, on nije imao vremena za to. Radio je za sebe previše, pa imao je još dosta drugih pevača, tako da bih se ja pogubila u svemu tome. Ne bi mogao da mi se posveti kao što je to Miodrag uradio. Miodrag M. Ilić mi je svirao na prvoj singlici, jer je bio u orkestru Ace Stepića, pa me je tu i registrovao. On je preko Miodraga Ž. Ilića pitao za mene, kao: "Gde je ona mala Šemsa?". Onda me je iz Šapca odveo kod sebe u Beograd i tako je započela naša saradnja.

Vi ste njemu prepustili i Jutjub kanal. Zbog čega?

- Prvo, ja zaista nemam vremena za to, a on ima sve ljude oko sebe koji to rade i vode. Nekada je svako uzimao i krao na mojim pesmama, pa ako neko treba da uzima neka to bude upravo on, koji je i stvorio sve te pesme. Ja samo znam da ću dobiti svoj deo kao izvođač i dobijam. Nikada nisam pucala na neke avione, kamione, i sve ostalo.

Vi ste jedna, ali zaista jedna od rijetkih pevačica koja kompletan bakšiš daje muzičarima?

-To jeste tako i oduvek je bilo tako. Pevač dođe uzme pozamašnu cifru i šta? Trebalo bi i njihov bakšiš da uzmem? Na muzičare niko ne misli, dobiju neki mali honorar i to je to. Ja se trudim da uzmem što više bakšiša i da im onda sve dam. Na kraju im dam sve i kažem: "Pogledajte majka vam zaradila za čorbu", a njima drago.

U vašoj dugogodišnjoj karijeri nije nikada bilo nikakvog trača, uvjek ste bili svoji, identični, pošteni?

-Takav se čovek rodi ili ne rodi. Ja volim sve ljude, poštujem, cenim. A, ako se i na nekoga naljutim, onda mu kažem sve u lice, da svoju dušu očistim. Sa mnom su svi načisto, a i dalje se volimo i družimo. Ako se neko naljuti, onda je do tebe, svako treba da se suoči sa svojim licem u ogledalu. Nekada su i drugačija vremena bila, ljudi su se više poštovali, voleli.

