MILAN STANKOVIĆ TRAŽIO LEK ZA TEŠKU BOLEST PO SVETOJ GORI: Okrenuo se Bogu zbog majke, a evo u kom manastiru je pronašao mir

MILAN STANKOVIĆ svoju dugodišnju muzičku karijeru preko noći je zapostavio i to ni manje ni više, zbog sveštenstva i vere, malo po malo isplivale su neke informacije, pa je sada i poznat razlog okretanja veri.

Foto: Zoran Jovanović Mačak/Instagram printskrin/milanstankovic

Malo ko zna da ga je na to podstaklo čudesno isceljenje njegove majke, koja je duže vreme bolovala od teške bolesti.

Naime, on je zbog leka za karcinom išao i na Svetu Goru.

- Svi se pitaju šta je Milanu, zašto je batalio karijeru kad je bio najuspešniji i otišao u manastir, a niko ne zna kroz kakvu je borbu prošao. Majku je izlečio u manastiru i to mu je bio znak koji je pravi put za njega. Muzika širi ljubav, slažem se, ali Milan radi na nečem mnogo većem. Kao što je pomogao majci, tako želi i ostalim ljudima koji su teško bolesni. On je išao na Svetu Goru jer radi na otkrivanju melema protiv karcinoma, to je potvrdio i teolog Miloš Stojković - priča za Svet upućeni izvor i nastavlja:

Foto: ATA images

- Stanković se u Manastiru Podmaine u Budvi molio za njeno zdravlje i isceljenje duše i tela, a potom je i odveo u svetinju da bi konstantno bio uz nju. Milanova majka je u tom manastiru provela oko mesec dana, a za to vreme monasi su joj redovno čitali molitve i pomazivali je svetim uljem. Ona je redovno prisustvovala bogosluženjima u manastirskoj crkvi, a već posle nekoliko nedelja bila je bolje. Nakon povratka iz manastira na kontroli Milanovoj majci su saopštili da se bolest potpuno povukla i lekari su bili šokirani rezultatima. Milan je ubeđen da je do ozdravljenja došlo zbog pomazivanja osvećenim uljem, koje se koristi u svetoj tajni jeleosvećenja već vekovima. S vremenom, u Manastiru Podmaine pronašao je svog duhovnika, te je uz njegove mudre savete i podršku shvatio da baš na tom svetom mestu želi da kroz razna poslušanja i poslove pripremi sebe za monaški put, čemu već neko vreme stremi.

Foto: P. Milošević/V. Danilov

Podsetimo, sabrat manastira je nedavno za Kurir otkrio novosti o Milanovom boravku u Podmainama.

- Brat Milan nije bio u manastiru tokom ovog leta, bio je za vreme velikog vaskršnjeg posta. Iako je imao, a i dalje ima želju da krene monaškim putem, stav igumana i bratije je da je ipak još rano da zvanično bude pridodat kao iskušenik, tj. našem bratstvu. Mora da prođe još vremena. Milan mora da nauči da se još više usavršava u trpljenju i molitvi. To je za njegovo duhovno dobro - rekao nam je tada ovaj monah.

(REPUBLIKA)

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom