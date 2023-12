BRANISLAV BANE MOJIĆEVIĆ se prijavio za tada prvu audiciju budućeg najvećeg regionalnog takmičenja „Zvezde Granda“, a na kraju sezone odneo odlučujuću pobedu i postao prva zvezda na koju će se kasnije ugledati i čijim koracima će krenuti mnogi.

Foto: N.Fifić

Kako je došao na ideju da se prijavi i kako je iz školske klupe zajedno sa drugarima otišao, prisetio se jednom u esmisiji „Iz profila“.

–Što se tiče „Zvezda Granda“ bilo je u tom finišu gusto, moj brat Steva Anđelković, pošto nemam rođenog brata on mi je kao rođeni, delilo nas je možda 500 glasova, ni toliko – rekao je pevač.

Foto: Novosti

Sudbina je umešala prste kada je tog petka ostao kod kuće i ukazala mu se ta čuvena reklama za prvu audiciju koja je u njemu probudila znatiželju.

–Želja da dokažem sebi da ja uopšte znam da pevam. Čuo sam za audiciju, bio je petak uveče, ja sam sedeo kod kuće, nisam izašao sa društvom u grad i video sam na televiziji reklamu za takmičenje „Zvezde Granda“. Tadašnja voditeljka Granda Ines je to izgovorila za nepunih nekoliko sekundi i onda nisam čuo u prvom mahu šta je rekla i onda sam video audicija za pevače tu i tu, tad i tad i samo sam video Čačak i upalila mi se lampica u glavi, rekao sam: „Da to je to, ja ću da odem da proverim sebe, da vidim kako sve to izgleda, kako neki ljudi izgledaju uživo koje samo gledam na televiziji i da mi kažu da li uopšte znam da pevam“. Nikome nisam pričao o tome, pogotovo ne roditeljima, jedino je znalo par mojih drugara koji su isplanirali da krenu sa mnom, da pobegnu iz škole – otkrio je on.

Foto: Printscreen/Instagram/mojicevic.bane

Bane je tada još uvek išao u srednju školu, kao pravi vragolan on je pobegao sa časa ne bi li požurio da pokaže svoj talenat, obzirom na kvalitete koji ga krase niko mu nije mogao zameriti.

– Sećam se kolike sam sreće bio u školi kada sam izašao sa poslednja 2 časa, naleteo sam na razrednu u hodniku, ali pošto je ona jedna sjajna osoba, ona me pitala: „Gde si pošao?“, a ja u trenutku bilo šta da je slažem neće proći, rekoh bolje da joj kažem istinu: „Odoh na audiciju“.

Pesmom Saše Matića se predstavio, a otkriva da tada nije poznavao gotovo uopšte narodnu muziku, svega je znao dve pesme.

–Onda sam otišao sa poslednja 2 časa i to je trajalo čitavu večnost čini mi se, 12 sati je trajala audicija. Svako od nas u prvom krugu je pevao jednu pesmu, pevao sam „Prokleta je violina“ od Saleta Matića, pošto sam u tom periodu jedino to znao od narodnjaka.

Foto: Printscreen/Instagram/mojicevic.bane

Iako nije imao velika očekivanja, zahvaljujući svom beskrajnom talentu nagrađen je pobedom, a sreći nije bilo kraja.

–Mislim da je mnogo veliku ulogu odigralo to što nisam bio jedan od favorita, naravno bio sam voljen od strane mnogo ljudi, imao sam svoju publiku koja me prihvatila od prve-druge emisije ali uvek je mega favorit bio Steva, Tanja i Darko, oni su bili mega favoriti. Nisam mnogo očekivao – ispričao je on.

(Grand)

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom