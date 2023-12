DEDA MRAZ JE MOJE OBEZBEĐENJE: Jelena Karleuša sve totalno iznenadila (FOTO/VIDEO)

POP DIVA Jelena Karleuša oduvek bila prepoznatljiva po svojim upečatljivim autfitima i već dugi niz godina važi za jednu od najbolje obučenih dama na domaćoj javnoj sceni.

Foto: ATA images

Ona se danas, 20. decembra pojavila u jednom beogradskom hotelu kako bi najavila svoj nastup za spektakluarnu reprizu 2024. godine, odnosno 1. januar. Foto: ATA images

Jelena je došla u poptuno glamuroznom izdanju. Celu sliku su dodatno dočarala četvorica Deda Mrazeva u crveno belim "uniformama", sa kapicama i dugim snežnim bradama.

- Deda Mraz je moje obezbeđenje. Nisam morala da sedim deki u krilu da bih dobila sve želje kao neke devojke. Ja sam sama sebi ispunila želje - rekla je Jelena i dodala:

- Prazne ruke su bile. Ljudi nekako misle da meni nikad ništa ne treba, to je zbog ovih lažnih priča ove godine, da sam ja dobila neku lovu. Nema love, nema zarade, nema poklona za mene, ali nadam se da će da moj najveći poklon za Novu godinu biti dobar nastup i dobar koncert za reprizu - istakla je ona. Foto: ATA images

Nika i Atina su skromne kada su želje za Deda Mraza u pitanju.

- Nika I Atina su poželele da idu sa mamom u Budvu na doček i ja ću im to ispuniti. Jako su skromne devojčice i nemaju nikakve želje. One uglavnom imaju neke neverovatne želje, neke žvake "puckavice", i tako to. Po meni su to jako glupe i jeftine stvari, ali sa druge strane to govori i da imaju sve u životu, i da su skromen - dodala je Jelena. Foto: ATA images

Jelena je potom prokomentarisala i susret sa Aleksandrom Prijović.

- Otišla sam u jedan lep restoran gde mi se učinilo da mi u susret ide neko dete od dvanaest, trinaest godina. Jedna lepa, sitna, mršava devojčica koja mi je rekla: Ej - rekla je Karleuša.

- Prepoznala sam Aleksandru Prijović koja mi se jako lepo, sa puno poštovanja javila. Vratila sam je unutra sa mnom i lepo smo se ispričale. Mislim da je bila u društvu supruga. Aleksandra me je oduševila neposrednošću. Dobrodušna je i nije zatrovana onim što su mediji napravili, pogotovo društvene mreže, od našeg odnosa. Rekla sam joj da sve što se pisalo nije tako. Ona mi je izvadila telefon i pokazala da sam ipak mislila na nju, a ja sam joj rekla da mi više ne pokazuje ništa. Izgladile smo sve odnose i jako me je iznendila skromnošću i kulturom. Foto: ATA images

Karleuša je Mariji javno čestitala prvi put, te tvrdi da je sigurna da će biti divna majka, a Verica još divnija baka.

- Ja samo mogu javno da joj čestitam. Znam da će biti divna majka, znam da je to ,nogo želala, ali još bitnije znam da će Verica biti divna baka, Verica je zaslužila da ima unuče i da bude srećna - rekla je Jelena. Foto: ATA images

Kompletan intervju sa Jelenom, kao i atmosferu pogledajte u nastavku, u videu ispod:

