EMIR ĐULOVIĆ NIKAD ISKRENIJI: Svaki čovek je grešan, trudim se da budem korektan

U ESTRADNOM SVETU gde su skandali često deo svakodnevnice, Emir Đulovic se ističe kao retka zvezda koja je izgradila svoj put bez senzacionalizma.

Pevač je nedavno otkrio kako uspeva da stiče popularnost i gradi karijeru bez ikakvih skandala.

-Trudim se, mislim svaki čovek je grešan, ne postoji savršen. Trudim se zaista da budem korektan i tako mi se i vraća hvala dragom Bogu i sa pesmama i sa uspehom. Ne dolazi to ništa slučajno, to je sve nešto što mora da se poklope kockice i gore i na zemlji i onako kako zračiš tako privlačiš – rekao je on, zatim progovorio koliko truda ulaže u nove projekte.

-Uradili smo peti album po redu. Zaista moram da iskoristim priliku da se zahvalim svim svojim saradnicima, ljudima koji su učestvovali, nije bila mala ekipa. Iza nas je jedan težak period, imali smo jako naporne dane snimanja gde sam u jednom danu snimao po dva spota, u jednom danu po tri pesme u studiju da sve stignemo zbog obaveza, zbog nastupa, zbog putovanja. U tom nekom zadnjem momentu zadesio me je i ramazanski post ali hvala dragom Bogu nikad više nisam imao snage nego taj mesec – iskreno je pričao Đulović.

Baš zato što je poznat po svojoj autentičnosti i miru bez skandala, Emir je otvoreno ispričao koliko je puta bio povređen u životu i kako se nosi sa tim.

-I kad jesam, nekako sam ekstremno brzo oprostio. Jer veličina jeste u tome i vera upravo to kad pominjemno dragog Boga, ako sam dragi Bog prašta i mi ljudi od krvi i mesa treba da praštamo. Ja u svim momentima kada se desi situacija da oprostim, bude mi lakše, bude mi lepše – ispričao je pevač.

