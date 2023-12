ZVAO ME JE DA MI KAŽE ŠTA MU JE REKAO SIN: Marko Bulat otkrio do sada nepoznate detalje o Sinanu Sakiću

MARKO BULAT gostovao je u jednoj emisiji, a zmeđu raznih tema, promuvala se i ona o njegovoj saradnji sa Sinanom Sakićem.

Foto: ATA images

- Imamo čak i duetsku pesmu, ali nemamo spot, jedino da mi veštačka inteligencija stvori Sinana. Morao bih da vidim oko vlasništva tih snimaka. Moram da ispričam ekskluzivu jednu, ne može bolja anegdota biti - započeo je Bulat, pa nastavio:

Foto: Printskrin

- Zvoni meni telefon i Sinan kaže: "Marko, znaš šta se desilo, moj Alen mi kaže da pevam okej, ali da je Marko Bulat Kralj" to mi je rekao, bio sam baš zatečen, imali smo tu slobodu, pa me zvao i to mi rekao.

