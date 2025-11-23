PRVO KARANOVO OBRAĆANJE POSLE POBEDE NA IZBORIMA: Republika Srpska ima novog predsednika
U REPUBLICI Srpskoj su održani prevremeni predsednički izbori.
Siniša Karan, kandidat SNSD-a na prevremenim predsedničim izborima zahvalio se građanima Republike Srpske koji su mu pružili poverenje.
Karan se zahvalio predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i politikama koje on vodi već 30 godina.
- Srpski narod sve može podneti. Dali smo sada odgovor, da ne damo da uzrupator bira za nas. Mir i stabilnost je prioritet srpskog naroda - kaže Karan.
