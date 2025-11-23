KRAJ: Dodik proglasio pobedu
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu Siniše Karana na prevremenim predsedničkim izborima.
- Razlika u glasovima trenutno je skoro 10.000 glasova. Ovo je velika pobeda. Ovaj rezultat je dokaz da vlast ima podršku naroda. Čestitam Siniši Karanu na izboru za predsednika Srpske - naveo je Dodik.
Naveo je da su ovi izbori realizovani u nepovoljnim okolnostima.
- I zato je izlaznost bila mala - rekao je Dodik.
On smatra da će razlika na kraju ukupno biti 12.000 do 13.000 za Karana.
