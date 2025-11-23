PREDNOST SINIŠE KARANA NA IZBORIMA ZA PREDSENIKA OKO 9.000 GLASOVA Kovačević: SDS scenario dogovorio sa Šmitom (VIDEO)
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je su rezultati kandidata ove političke partije Siniše Karana izuzetno povoljni, te da on na 77 odsto biračkih mjesta ima razliku od oko 9.000 glasova.
- I to je bez rezultata u Doboju, u kojem isto očekujemo pobedu. Pogledali smo konferenciju SDS-a, vidimo da opet selektivno biraju lokalne zajednice u kojima imaju pozitivan rezultat. Nemojte to da radite, ovo je neki scenario koji su dogovorili sa Šmitom. Oglašavaju samo nekoliko pozitivnih rezultata koje imaju. Onda će kada objavimo pobedu, opet govoriti da su pokradeni. U Zvorniku na 70 odsto biračkih mesta, oko 6.000 glasova, u Laktašima 4.650 - kaže Kovačević.
Dodaje da je Karan voljom srpskog naroda pobednik ovih izbora, ali je još rano da SNSD proglasi pobedu.
- Apelujem na sve iz opozicije da se uozbilje i pokažu minimum odgovornosti. Opozicija i Šmit nisu izbor naroda u Republici Srpskoj - dodao je Kovačević.
Kovačević je dodao da je na 76,57 odsto biračkih mjesta Karan osvojio 162.670 glasova, a Blanuša 153.832.
