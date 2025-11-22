Republika Srpska

TUŽNE VESTI: Preminuo dr Dragan Ninković

22. 11. 2025. u 22:16

DANAS je na UKC Republike Srpske u Banjaluci nakon kraće bolesti preminuo uvaženi doktor Dragan Ninković, koji je tokom svoje bogate karijere ostavio dubok i neizbrisiv trag u medicinskoj struci.

ТУЖНЕ ВЕСТИ: Преминуо др Драган Нинковић

Foto D. Pozderović

Prim. dr Dragan Ninković, rođen je 14. novembra 1954. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu i srednju školu, te Medicinski fakultet 18. oktobra 1978.godine.

U Brčko dolazi 1. novembra 1978. odakle odlazi na služenje vojnog roka u školu rezervnih oficira na VMA u Beogradu. Iz JNA se vraća u Brčko i 6. novembra 1979. godine počinje da radi u brčanskoj bolnici.

U ratnim dešavanjima pokazao je stručnost i humaniizam. 

Za zasluge u radu u ratnim uslovima Dr Ninković je 14. novembra 1994. godine na 30. rođendan dobio zvanje primarijusa, a nešto kasnije 1994. godine dobio je Krst Milosrđa.

Dr Ninković imao je zapažen društveni angažman. Od 1987. do 1994. godine bio je odbornik u Skupštini opštine Brčko. 

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. 

(BN)

