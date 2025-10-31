U REPUBLICI SRPSKOJ SUTRA DAN ŽALOSTI

U REPUBLICI Srpskoj sutra će biti Dan žalosti, povodom obeležavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, odlučila je Vlada Srpske na telefonskoj sednici.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja, u znak saosećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, treba da budu prilagođeni Danu žalosti.

Prethodno je Vlada Srbije donela Odluku kojom se sutrašnji dan 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba.

Povređeno je više od 40 ljudi.

