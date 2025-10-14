Republika Srpska

HAOS U OPOZICIJI Vukanović: Mislim da je vreme da SDS jasno kaže da li ih Stanivuković ucenjuje

Novosti online

14. 10. 2025. u 16:06

PREDSEDNIK Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je da predsednik PDP-a Draško Stanivuković "gazi i ponižava SDS".

ХАОС У ОПОЗИЦИЈИ Вукановић: Мислим да је време да СДС јасно каже да ли их Станивуковић уцењује

D. Curać

- Draško Stanivuković je politički nasilnik. On je na sednici Glavnog odbora PDP-a vređao SDS i govorio da će ih poniziti i naterati na puzanje. Ako ljudi u SDS-u budu pristali da ih ponižava javno i na svaki drugi način ucenjuje, to mene ničim ne obavezuje. Ja ću štititi dostojanstvo i časne ljude u SDS - rekao je Vukanović.

Vukanović je rekao da je juče kontaktirao četiri, pet ljudi u SDS.

- Mislim da je vreme da SDS jasno kaže da li ih Stanivuković ucenjuje da dobije podršku na izborima 2026. godine. To za mene deluje neverovartno. Ovo je bilo vreme da ljudi iz SDS kažu, imao si sedam dana za naš dopis, nisi odgovorio, nisi podržao Blanušu, ti nisi deo opozicije. Završili smo priču - kaže Vukanović.

