STIGAO U SARAJEVO: Tramp imenovao otpravnika poslova u Bosni i Hercegovini

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa imenovala je Džona Ginkela za otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH.

Kako prenose mediiji u BiH, Ginkel je već stigao u Sarajevo i uskoro će službeno preuzeti dužnost od dosadašnjeg privremenog otpravnika Danijela Koskija.

Ginkel je bio i politički savetnik za pitanja AP Kosova i Metohije, zamenik političkog savetnika u Misiji SAD pri OEBS-u, a obavljao je i dužnosti u američkim ambasadama u Rigi i Sarajevu.

(Tanjug)