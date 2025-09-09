Republika Srpska

STIGAO U SARAJEVO: Tramp imenovao otpravnika poslova u Bosni i Hercegovini

В. Н.

09. 09. 2025. u 21:06

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa imenovala je Džona Ginkela za otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH.

Foto: Profimedia

Kako prenose mediiji u BiH, Ginkel je već stigao u Sarajevo i uskoro će službeno preuzeti dužnost od dosadašnjeg privremenog otpravnika Danijela Koskija.

Ginkel je bio i politički savetnik za pitanja AP Kosova i Metohije, zamenik političkog savetnika u Misiji SAD pri OEBS-u, a obavljao je i dužnosti u američkim ambasadama u Rigi i Sarajevu.

(Tanjug)

