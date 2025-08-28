PALA ODLUKA: Raspisani prevremeni izbori u BiH

CENTRALNA izborna komisija (CIK) BiH, sa dva glasa protiv, raspisala je danas prevremene izbore za predsednika Republike Srpske za 23. novembar ove godine.

CIK naložio brojanje glasova pre proglašenja rezultata, Foto faktor.ba

Centralna izborna komisija BiH je ovu odluku donela, nakon što je prethodno oduzela mandat Dodiku na osnovu pravosnažne presude Apelacionog veća Suda BiH, kojom je predsednik Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke delatnosti.

Dodik je osuđen samo zato što nije poštovao odluku nelegalnog i nelegitimnog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

CIK BiH je odluku o prevremenom raspisivanju izbora za predsednika Republike Srpske donela uprkos tome što proces protiv Dodika nije došao u izvršnu fazu.

Zvaničnici Republike Srpske ne priznaju odluku o oduzimanju mandata predsedniku Dodiku, a Narodna skupština Republike Srpske je u međuvremenu raspisala referendum na kome će se narod o postupanju Suda BiH prema Dodiku izjasniti 25. oktobra.

Za raspisivanje prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske glasalo je pet članova CIK-a, a protiv su bili predsednica Komisije Irena Hadžiabdić i član Željko Bakalar.

Bakalar he rekao da će glasati protiv ove odluke zbog toga što je u njoj navedeno da se bira predsednik iz reda srpskog naroda, čime je onemogućeno kandidovanje kandidata iz druga dva konstitutivna naroda, Bošnjaka i Hrvata.

Hadžiabdić je rekla da je odluka pripremljena na osnovu većinskog mišljenja na Kolegijumu CIK-a, ali da je ipak neće podržati iz istog razloga kao i Bakalar.

CIK je usvojio i odluku o zaključivanju Centralnog biračkog spiska u kojem je za prevremene izbore upisano 1.266.422 birača, kao i odluku o budžetu za te izbore u iznosu od 6.490.000 KM.

(Sputnik)

