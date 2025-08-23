Republika Srpska

DODIK O EU: Više se ne nadamo

Novosti online

23. 08. 2025. u 23:19

SVE je teže razumeti stavove Delegacije EU u BiH, rekao je predsednik Milorad Dodik.

ДОДИК О ЕУ: Више се не надамо

Foto: V. Tripić

On je na društvenoj mreži X pitao "ko je ugrozio teritorijalni integritet i suverenitet BiH?"

 - Zašto nama upućujete to pitanje? Postavite ga sebi. Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverenitet BiH. Prestali smo da se nadamo - napisao je Dodik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu