DODIK O EU: Više se ne nadamo
SVE je teže razumeti stavove Delegacije EU u BiH, rekao je predsednik Milorad Dodik.
On je na društvenoj mreži X pitao "ko je ugrozio teritorijalni integritet i suverenitet BiH?"
- Zašto nama upućujete to pitanje? Postavite ga sebi. Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverenitet BiH. Prestali smo da se nadamo - napisao je Dodik.
Preporučujemo
PARLAMENT SRPSKE USVOJIO ODLUKU O RASPISIVANjU REFERENDUMA
22. 08. 2025. u 22:50
DODIK OBJAVIO: Pod ovim uslovima će se povući sa funkcije
22. 08. 2025. u 19:38
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)