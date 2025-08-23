DODIK O EU: Više se ne nadamo

SVE je teže razumeti stavove Delegacije EU u BiH, rekao je predsednik Milorad Dodik.

Foto: V. Tripić

On je na društvenoj mreži X pitao "ko je ugrozio teritorijalni integritet i suverenitet BiH?"

- Zašto nama upućujete to pitanje? Postavite ga sebi. Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverenitet BiH. Prestali smo da se nadamo - napisao je Dodik.