"IZABRAO ME NAROD, NEĆE ME SMENJIVATI STRANA VLADA!" Dodik očitao bukvicu ludacima iz Sarajeva: Ja sam predsednik Republike Srpske
PREDSEDNIK Milorad Dodik istakao je povodom odbijanja žalbe Apelacionog odeljenja neustavnog Suda BiH, koje je odbilo žalbu advokatskog tima, na odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsednika Srpske, da pomenuta institucija nije poštovala Ustav BiH, kao ni Ustav Republike Srpske, niti zakon.
- Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav Republike Srpske, nisu poštovali zakon, a ja bi trebalo da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću poštovati. Poštovaću volju srpskog naroda. Bili ste bahati i osioni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti - istakao je predsednik Srpske u objavi na platformi Iks.
Poručio je da je on predsednik Republike Srpske.
- Ja sam predsednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smenjivati strana vlada! Vi terajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti - poručio je Dodik.
Apelaciono odeljenje neustavnog Suda BiH odbilo je na današnjoj sednici žalbu advokatskog tima predsednika Republike Srpske Milorada Dodika na odluku CIK-a BiH o oduzimanju mandata.
CIK BiH je na sednici 6. avgusta doneo odluku o prestanku mandata predsedniku Dodiku zbog nepoštovanja odluka nelegitimnog Kristijana Šmita.
Goran Bubić, advokat predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, 12. avgusta je u ime pravnog tima, kao punomoćnik, podneo žalbu Sudu BiH protiv odluke CIK-a BiH.
Advokat Bubić je naglasio da u ovom slučaju krivično pravo i posledično odluka CIK-a služe kao instrumenti političkog pritiska.
(RTRS)
