DODIK UPOZORAVA: Muslimani uz pomoć opozicije iz Srpske usvojili opasan zakon

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ukazao je danas da je Predstavnički dom PS BiH, gde su bili svi muslimani, dakle bez obzira da li su vlast ili opozicija u FBiH i, kako je naveo, nažalost predstavnici iz opozicije Srpske, usvojili su jedan opasan zakon, a reč je o Zakonu o Savetu ministara.

Dodik je za RTRS rekao da se ovim zakonom derogira pravo Ustavom predviđenom članom 4 stavom A Ustava BiH kojim je predviđeno da predsedavajući Saveta ministara imenuje ministre, a da ga potvrđuje Predstavnički dom.

S jedne strane, pojašnjava Dodik, oni žele da sruše tu odrednicu i da taj voluntarizam pređe u ruke muslimanskim poslanika.

Dodao je da je pomenuti zakon opasan iz niza razloga jer se centralizuje i pravi se svemogući dom od Predstavničkog doma koji predlaže i usvaja a to je protiv Ustava, "Ali, imajući u vidu kakav je Ustavni sud ne traba gajiti iluzije da bi mogao nešto da uradi što je u skladu sa Ustavom", naveo je Dodik i poručio:

- To je apsolutno krivično delo protiv Republike Srpske učinjeno od opozicionih poslanika. Oni žele da isključe iz načina raspravljanja o bilo kom raspravljanju o Savetu ministara, da isključe Dom naroda koji predlaže Narodna skupština, bira, oni to sve svrstavaju u Predstavnički dom i imenovanja i razrešenja. To znači da 24 muslimana uvek mogu da izglasaju, jer šta im fali da sruše nacionalnu kvotu, entitetsku kvotu i onda mogu da nameću i rade šta hoće.

Rekao je da kao predsednik Republike Srpske upozorava na dramatično kršenje Ustava.

- To se ne može opravdati nikakvim pričama o političkoj borbi. Ako je i ima onda je to borba protiv Republike Srpske. Upućujem ih na odredbe Ustava koje regulišu sastav i način rada Saveta ministara, i to je nešto čega bi oni trebalo da se drže, a ne da menjaju bez stava NSRS - naveo je Dodik.

On je apelovao na sve iz opozicije u Republici Srpskoj da ne podležu dnevnim emocijama i mržnjama.

- Morate da vidite šta je u interesu Srpske i tako da radite inače ćete napraviti ozbiljno zlo. Mi to nećemo tolerisati. Neće to uspeti da nametnu, neće to uspeti da se sprovede ali oni žele da kažu da kad dođu u Dom naroda, onda će se SNSD pobuniti i neće glasati", naveo je Dodik i ukazao:

"Onda će praviti priču, kako mi nećemo ni da razgovramo. ovo je politika svršenog čina,koju je smislio neko od muslimana da bi ojačao parlamentarnu skupštinu. Sa tom izmenom definitivno se menja ustavni pravni poredak u BiH i zato je važno da građani znaju šta se dešava.