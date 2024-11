DODIK: Sadašnja američka administracija htela da zagorča život Trampu

RUSIJA ima suvereno pravo da se brani nakon ukrajinskog napada na njenu teritoriju američkim raketama dugog dometa, ali ne verujem da će doći do nuklearne ekslacije, izjavio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Foto: Petar Milošević

- Verujem da bi tek u nekoj krajnjoj nuždi moglo doći do nuklearne eskalacije. Ne verujem da je sada to moguće. Isto tako mislim da sve zavisi od toga na koji način će se to koristiti i upotrebljavati. Očigledno je da je sadašnja američka administracija htela da zagorča život novoizabranom predsedniku SAD Donaldu Trampu zbog njegovih najava da bi moglo doći do brzog rešenja vezanog za Ukrajinu - rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je napomenuo da je "svako normalan sada više zabrinut zbog moguće eskalacije nego pre nekoliko dana kada je vladalo opšte očekivanje da će doći do prekida sukoba i da će nova administracija nešto uspeti da uradi".

- Sada vidimo da je postojeća administracija donela odluku da da saglasnost za gađanje ruske teritorije dalekometnim raketama. Lično smatram da Rusija ima pravo da se brani i da je jasno rekla na koji način će se odnositi po tom pitanju. Nisam srećan što je neko doneo odluku i što su te rakete ispaljene. Rusija ima suvereno pravo da brani teritoriju i ona će odrediti način na koji će to učiniti. Ovo je ozbiljan teg na mogućnost dogovora - poručio je predsednik Srpske.

(RTRS)