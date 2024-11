VULIN: Srbi su jedinstven politički narod koji sve najvažnije odluke donosi zajedno

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin prisustvovao je u Banja Luci obeležavanju Dana pobede u Prvom svetskom ratu i ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine, parastosu poginulim vojnicima i civilima u Hramu Hrista spasitelja i svečanom defileu od Trga Krajine do spomenika banu Milosavljeviću gde su položeni venci i cveće.

Foto: Vlada Srbije

"Srbi su jedinstven politički narod i više nikad ne smeju da dozvole da o njima odlučuju drugi. Srbi ne smeju da prestanu da sanjaju san svojih predaka o stvaranju Srpskog sveta. Stvorićemo ga mirno, stvorićemo ga političkim sredstvima i nikada nećemo odustati od sna da živimo zajedno i budemo ono što jesmo - jedan narod", poručio je potpredsednik Vlade Srbije i senator Srpske Vulin.

Podsetio je da smo, odlukom predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Milorada Dodika, zajedničke datume iz naše istorije počeli zajedno da obeležavamo. "To još jednom svedoči da su Srbi nepovratno ostali jedinstven politički narod, da o najvažnijim pitanjima iz naše političke realnosti odlučujemo zajedno, odluke donosimo zajedno i držimo ih se. Kada su dva predsednika odlučila da ćemo zajedno obeležavati najvažnije datume iz naše zajedničke prošlosti imali smo strašne pritiske i napade sa svih strana. Svi ambasadori su se sjatili, svi visoki predstavnici su govorili da je to neprihvatljivo, da je to kršenje Dejtonskog sporazuma, da će to izazvati nemir i nered. Kao što vidite, evo skoro deset godina kasnije, sada to svi prihvataju kao nešto što je prirodno, normalno."

"Mi Srbi možemo da izgubimo samo ono što mi izgubimo, niko nam ne može uzeti ono što mi nećemo da damo. Republiku Srpsku nisu stvorili stranci, stvorili su je Srbi svojom tvrdoglavom rešenošću da im se jasenovački genocid više nikad ne ponovi. Zato i ne mogu da nas nateraju da se ne sećamo, i ne mogu da nas nateraju da nemamo veru u zajedničku budućnost. Republiku Srpsku su stvorili Srbi i samo Srbi mogu da je izgube svojom neslogom, svojim nerazumom, svojim kukavičlukom. Republika Srpska je tu da ostane, Republika Srpska već sada duže traje nego što je trajala država koju su stvorili naši preci 1918. godine", rekao je potpredsednik Vulin.

Foto: Vlada Srbije

Istakao je da su Srbi te 1918. na oltar slobode prineli milion i 300 hiljada duša, uneli dve samostalne i međunarodno priznate srpske države a da su iz te države, za koju smo žrtvovali sve, izašli podeljeni, rascepkani, bez granica, ne znajući šta je naše, čekajući da nam drugi dodele gde ćemo i kako ćemo da živimo.

