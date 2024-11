STEVANDIĆ O TRAMPU: Gasio je sukobe širom sveta u prvom mandatu, velika sreća bi bila da to uradi i sad

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, komentarišući pobedu Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD, ukazao je da je on gasio sukobe širom sveta u svom prvom mandatu, te da bi velika sreća bila da sada uradi isto sa sukobima u Gazi i Ukrajini.

Foto D. Gavrić

- Treba biti pametan i nadati se da je on u jednoj filozofiji koja je van ratova, koja je vezana za privredu. Kamo sreće kada bi mi u Bosni i Hercegovini, između entiteta, imali privredu kao centralno pitanje, a ne međusobno osporavanje. Sigurno bismo živeli bolje - kazao je Stevandić gostujući u emisiji Kliks studio.

Na pitanje o konkretnim promenama u odnosu na Republiku Srpsku, odnosno činjenicu da je pod sankcijama SAD, Stevandić je rekao da njemu ta lista nije toliko crna.

- Nije me to toliko pogodilo, a to sam doživeo kao neki znak priznanja da nisam čovek koji je spreman da puzi da izbegne neke probleme. Lista dođe i prođe, a ja ne tražim pomilovanje - naglasio je on, uz komentar da platu prima putem pošte.

Stevandić je govorio i o najavama predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da momci iz Republike Srpske služe vojni rok u susednoj Srbiji.

- On je rekao da traži način. Niti je pozvao na kršenje zakona, niti ga je prekršio. Za Srbe nema lepše vojske od Vojske Srbije, nema mesta gd‌e bi radije bili. Kako to ko tumači, mi ne možemo da odredimo. Mi Vojsku Srbije volimo - zaključio je predsednik NSRS.

