VIŠKOVIĆ: Izveštaj Vlade SB UN ne dozvoljava širenje laži o Srpskoj

IZVEŠTAJ koji je Vlada Republike Srpske usvojila i uputila Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija je sveobuhvatan i ne dozvoljava da se šire laži o Srpskoj, istakao je premijer Radovan Višković.

Foto D. Pozderović

- Izveštaj je koncipiran u tri dela. Ukazujemo da, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas, mi nismo nikakvi rušioci BiH, nego tražimo da se poštuje Ustav - dodaje Višković.

Navodi da se u drugom delu Izveštaja ukazuje na sve češće pokušaje centralizacije BiH i uplitanje nelegalnog Kristijana Šmita, koji koristi ovlaštenja koja mu ne pripadaju.

- On odlukama pokušava nametati zakone. Ulazimo i u sferu sudskog procesa koji se vodi protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika pred sudom BiH i sve to slažemo hronološki. I u trećem delu pokazujemo da je Srpska opredeljena za evropski put, ali da isto želimo da budemo vidljivi ma tom putu i da zadržimo ustavno uređenje, a to je dva eniteta i tri konstitutivna naroda - navodi Višković.

Vlada Republike Srpske usvojila je 32. Izveštaj i uputila Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a u dokumentu je, između ostalog istaknuto da je Srpska za Dejtonski sporazum i da je obaveza domaćih i međunarodnih aktera poštovanje Ustava BiH.

(RTRS)