OTVOREN GASOVOD PALE-JAHORINA: Dodik: U planu da plin stigne i do Banjaluke i Trebinja

NA Jahorini je danas zvanično pušten distributivni čelični gasovod Pale-Jahorina.

gasovod Pale foto RTRS

Reč je o jednom od kapitalnih projekata za sarajevsko-romanijsku regiju vrednom 15 miliona KM, koji je finansiran sredstvima Vlade Republike Srpske. Puštanjem gasovoda Pale-Jahorina izvršena je gasifikacija kompletne planine. Ukupna mreža je dužine 27 kilometara, od čega je 11 kilometara primarnog distributivnog gasovoda, a 16 kilometara sekundarne mreže na području sa potrošačima.

Predsednik Srpske Milorad Dodik, koji je simboličnim paljenjem plamena svečano pustio u rad gasovod, poručio je da nakon završetka gasifikacije Jahorine sledi izgradnja dva strateška pravca kojima bi gas stigao do Banjaluke i Trebinja.

- Odavde krećemo dalje, odredili smo dva strateška pravca - prema Banjaluci i Trebinju, koje ćemo raditi uporedo - rekao je predsednik Srpske.

Precizirao je da će gasovod prema Trebinju raditi "Sarajevo-gas", a od Bijeljine prema Banjaluci "Gas RES" i istakao da su obe kompanije u vlasništvu Republike Srpske.

- Sada se vidi koliko je važno bilo da otkupimo akcije "Sarajevo-gasa" od privatnika koji nisu dozvoljavali da se bilo šta radi, čim smo vratili državno vlasništvo, dobili smo ovaj projekat - kazao je Dodik.

Saradnja sa Rusijom AMBASADOR Rusije u BiH Igor Kalabuhov, koji je prisustvovao zvaničnom puštanju u rad distributivnog čeličnog gasovoda Pale-Jahorina, rekao je da će gasovod biti podsticaj i pokazatelj svima u BiH da se ovakav projekt može ostvariti za dobrobit ljudi i prirode. - Možemo da iskoristimo sve mogućnosti u razvoju odnosa između Ruske Federacije i BiH, kako to sad radimo sa Republikom Srpskom, i da svi oni planovi budu ostvareni za ljude, decu, za život ovde na Jahorini i svugde u RS i BiH - istakao je Kalabuhov.

Direktor preduzeća "Sarajevo-gas" Istočno Sarajevo Nedeljko Elek rekao je da je gasovod Pale-Jahorina, koji je pušten u rad, projekat koji će trajati narednih 100 godina.

Elek je rekao da se od danas svi hoteli i apartmani mogu priključiti na gas na toj olimpijskoj lepotici.

On je zahvalio i građanima Pala koji su dozvolili da kroz njihovu imovinu prođe gasovod i koji su shvatili značaj ovog projekta. Elek je naveo da nastavljaju dalje sa izgradnjom mreže.

- Radimo i magistralni gasovod, što je zahtevniji projekat. Do tada koristimo alternativne izvore kao što je komprimovani prirodni gas koji vozimo iz Zvornika do svih gradova. To je model koji će biti primenjen u celoj Srpskoj i mislim da ćemo uz pomoć Vlade vrlo brzo krenuti grad po grad i gasifikovati sve što planiramo - pojasnio je Elek.

Istakao je da će na taj način Srpska postati primamljivija za investitore kroz turizam i industrijske zone.