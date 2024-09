SRBI CILJAJU 4 FOTELJE NAČELNIKA U FBIH: Za sedam dana, u nedelju, 6. oktobra, u Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori

ZA tačno sedam dana, iduće nedelje 6. oktobra, u Bosni i Hercegovini biće održani lokalni izbori na kojima će učestvovati 296 političkih partija i koalicija i čak 26.089 kandidata.

Grahovo, Foto Privatna arhiva (ustupljena fotografija)

To obuhvata 110 političkih partija, 58 koalicija, 76 nezavisnih kandidata, 43 nezavisna kandidata nacionalnih manjina i devet lista nezavisnih kandidata. Za skupštine opština i opštinska veća overeno je učešće 25.703 kandidata, među kojima je 42,61 odsto žena. Kada je reč o kandidatima za načelnike, odnosno gradonačelnike, ima ih 386, od toga je 29 žena.

U Republici Srpskoj najveća borba se vodi za Banjaluku. Draško Stanivuković, aktuelni gradonačelnik koji dolazi iz opozicione Partije demokratskog progresa, bori se za novi mandat sa dr Nikolom Šobotom, kandidatom SNSD, i Jelenom Trivić, predsednicom Narodnog fronta. Pored kampanje u Srpskoj, iz institucija RS se sa posebnom pažnjom prati i kampanja u Federaciji BiH, a pogotovu u opštinama Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac i Glamoč, gde su Srbi većina i gde se očekuje da dobiju načelnička mesta. Drvar, Grahovo i Glamoč će gotovo pa sigurno imati srpske načelnike, dok će u Petrovcu biti neizvesna borba između srpskog i bošnjačkog kandidata.

Za Srbe u Federaciji BiH je veoma bitno da imaju načelnička mesta kako bi zaštitili povratnike u ovim mestima i uz saradnju sa institucijama Srpske i Srbije omogućili ulaganja u ove opštine, kažu sagovornici "Novosti". Predsednik RS i SNSD Milorad Dodik izjavio je prilikom boravka u Grahovu da je Republike Srpska zainteresovana da pomogne ljudima koji žive u ovoj opštini, a koja je ogledalo Srpske.

- Mi ćemo u idućim godinama odlukom Vlade odrediti ove četiri federalne opštine, među kojima je i Grahovo, kao posebnu zonu od interesa za Srpsku pojačaćemo njihov budžet sa po milion KM godišnje i to će rasti kako raste republički budžet - poručio je predsednik Srpske.

Dušica Runić, Foto Opština Drvar

Dodik je naglasio da je Republika Srpska sve sposobnija da razvija svoje opštine uprkos tome što stalno blokiraju njen rast jer ne žele da se uzdigne i pokaže da egzistira i sama rešava probleme.

- Grahovo je ogledalo Republike Srpske, jer su iz ovog mesta bili pripadnici Vojske Republike Srpske i prema njima moramo da imamo isti odnos i status - poručio je Dodik.

On je istakao da su ljudi u Grahovu proživeli golgotu i da bi svi trebalo da im budu zahvalni za istrajnost da tu ostanu i žive. Dodik je podsetio da su ti ljudi, kada su se vratili na porušena imanja, bili izloženi i neravnopravnom položaju od kantonalne i federalne vlasti koje su učinile sve da organizaciono blokiraju Grahovo.

- Zato je potrebno da imamo agilne ljude koji mogu svojim pristupom i karakterom da animiraju i vlast u Srpskoj kako bi se obezbedio jednak tretman srpskom narodu, kao što i Srpska jednako tretira bošnjačku i hrvatsku nacionalnu zajednicu - naglasio je Dodik.

Predsednik RS je naglasio da ga je birao narod i da želi da bude sa narodom jer je narodni čovek, koga nije ponela funkcija i odnela u visine:

- Umoran jesam, ali nisam bez snage da nastavim dalje sve dotle dok ovaj narod podržava politiku koju vodim.

Duško Radun, Foto javnarspravaba

Duško Radun, predsednik Srpske napredne stranke Federacije BiH i poslanik u Parlamentu FBiH, kaže da srpsko stanovništvo u FBiH za bolji život ne traži projekte već samo mogućnost da svoje prirodne resurse (šume, vode, obradivo zemljište) mogu da koriste i od toga žive.

- Pa kampanja kao i svaka do sada protiče u međusobnim optužbama SNSD i opozicije na čelu sa SNS FBiH. Tri opštine - Drvar, Glamoč, i Grahovo - sigurno će imati načelnike Srbe dok je u Petrovcu stanje neizvesno - poručio je Radun.

Dušica Runić, aktuelna načelnica Drvara koja se bori za novi mandat, kaže da otvaranje novih radnih mesta i ekonomsko jačanje standarda građana treba da bude prioritet u narednom periodu. Runićeva je istakla da će ukoliko dobije poverenje birača, nastaviti da radi na razvoju opštine podsetivši da ovde već pet godina, zahvaljujući Srbiji, radi tekstilni pogon "Jumko" koji zapošljava 100 vrednih srpskih povratnica. Kao jedan od prioriteta za razvoj opštine, Runićeva je navela otvaranje tržnog centra, naglasivši da je veoma važna podrška Srbije i Srpske kako bi ova lokalna zajednica imala lepšu budućnost.

- Sigurna sam da ćemo uz pomoć vlada Srpske i Srbije uspeti da nađemo investitore da otvorimo tržni centar koji nam je neophodan u Drvaru - istakla je Runićeva.

Glamoč, Foto BNTV

Pre rata na području Federacije BiH živelo je 540.000 Srba. Danas ih živi oko 30.000 i na nivou su statističke greške u ovom entitetu. Srbi su ostali bez imovine, stanarskih prava, šuma i zemlja im je oteta i upisana na Bošnjake, Hrvate, opštine i gradove pa i na Federaciju BiH, samo da Srbi nisu vlasnici, kaže za "Novosti" Đorđe Radanović, predsednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

- Za Srbe nema posla u javnoj upravi, firmama, javnim preduzećima. Srpska deca koja žive u Federaciji BiH godinama nisu mogla da uče srpski jezik. Srbi koji su povratnici u FBiH su česta meta i napada od strane Bošnjaka i Hrvata. Položaj srpskog naroda u Federaciji BiH je gori nego Srba na Kosovu i Metohiji, samo se o njemu manje priča - poručio je Radanović.

Inače, lokalni izbori se održavaju po Izbornom zakonu BiH, a čije izmene je početkom godine nametnuo visoki predstavnik kojeg RS ne priznaje, Kristijan Šmit.

U Šmitovim izmenama političarima je zabranjeno da koriste resurse institucija na čijem su čelu tokom kampanje, kao i službena vozila. Pooštrene su kazne za one koje prekrše izborna pravila i kreću se od 1.000 maraka pa do maksimalnih 30.000 KM. Takođe, prvi put će se u deset opština koristiti skeneri. Svojim izmenama, Šmit je takođe zabranio glasanje za više od tri osobe sa stranačke liste, dok je do sada taj broj bio neograničen.

Onemogućeno je i da osobe koje su osuđene za ratne zločine biraju ili budu kandidati na izborima.

Vojska će prevoziti materijal

NAKON što su propala dva tendera oko prevoza izbornog materijala za lokalne izbore u BiH Centralna izborna komisija (CIK) BiH je saopštila da će izborni materijal prevoziti vozila Oružanih snaga BiH. Iz CIK su saopštili da su dobili odluku ministra odbrane u Savetu ministara BiH Zukana Heleza o pozajmici resursa tog ministarstva za transport glasačkih listića za predstojeće izbore.

- Od 29. septembra do 14. oktobra biće realizovana tri dostavna ciklusa. Odluka će biti realizovana i detaljno uređena kroz zaključivanje ugovora o pozajmici - saopšteno je iz CIK.

Upola manje glasača iz dijaspore

Broj birača registrovanih za glasanje van BiH i putem pošte za predstojeće lokalne izbore biće gotovo upola manji u odnosu na izbore 2020. godine, a razlog tome je nezainteresovanost za lokalne (ne)prilike, ali i smanjena mogućnost zloupotreba, jer je sistem prijavljivanja potpuno digitalizovan.

Putem elektronskog servisa e-izbori prijavu za glasanje izvan BiH Centralnoj izbornoj komisiji BiH podneo je 53.574 potencijalni birač. To je velika razlika u odnosu na izbore održane 2020. gde je na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH bio 101.771 birač. Njih još 27.960 skinuto je sa spiska.