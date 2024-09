DURAKOVIĆ BI DA HAPSI ZBOG LEKCIJA: Stigao oštar odgovor iz Republike Srpske na kampanju koju bošnjaci danima vode protiv udžbenika iz istorije

U OČIGLEDNO dobro isplaniranoj kampanji protiv udžbenika Istorije za devete razrede u osnovnim školama u Republici Srpskoj, a jer se u njima spominju imena Radovana Karadžića, prvog predsednika Srpske, i generala Ratka Mladića, najaglasniji je potpredsednik Srpske iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković.

Foto AVAZ

On toliko daleko ide u izjavama da traži od Tužilaštva BiH da pohapsi sve one koji su učestvovali u izradi udžbenika pa i do toga da poručuje kako bošnjačka deca neće pohađati škole u kojima će izučavati, kako navodi za federalne medije, da je Radovan Karadžić pesnik i psihijatar. Duraković, takođe, poručuje da vlast Srpske veliča ratne zločince.



Savetnik predsednika Republike Srpske, Marko Romić, kaže za "Novosti" da je gospodin Duraković jedan od retkih ljudi koji radi protiv onoga što njegova dužnost nalaže.



- Kao potpredsednik Republike Srpske Duraković bi trebao da na najbolji mogući način brine za Bošnjake koji su ga i birali na tu funkciju - ističe Romić.

Prema njegovim rečima Ćamil Duraković se ne buni kada prima platu i ostale beneficije iz budžeta Republike Srpske i to mu ne smeta.

Docent na Fakultetu političkih nauka Nina Sajić istakla je da je na sceni neka vrsta pokušaja demonizacije svega onoga što Srpska radi na putu obrazovanja naših đaka.

- Svesni smo činjenice da je obrazovni sistem pod stalnim udarom raznih struja - ovo je samo jedan u nizu pokušaja da se napadnu obrazovni sistem i kompletne institucije Srpske - istakla je Sajićeva.

Inače, "Novosti" su pisale i o udžbeniku Istorije za deveti razred u Federaciji BiH, gde se Srbi nazivaju agresorima i gde se plasiraju lažni podaci o stradalim Bošnjacima u Srebrenici.

Poziva na ilegalno ponašanje GOSPODIN Duraković je generator takve mržnje prema Republici Srpskoj i prema svemu što predstavlja Republika Srpska. Njegova mržnja sada poprima destruktivne dimenzije jer otvoreno poziva na ilegalno ponašanje. U Republici Srpskoj će se poštovati zakoni RS. I sprovodi će oni nastavni planovi i programi koje je odobrilo resorno ministarstvo i institucije RS. Ko god ne bude radio u skladu sa zakonom uslediće sankcije, poručio je Romić.