KAMPANJA TEČE UPRKOS KAZNAMA: CIK BiH sankcioniše partije zbog kršenja zakona

OD raspisivanja lokalnih izbora 2024. početkom maja ove godine, nepravilnosti u izbornom procesu dominiraju javnim prostorom uprkos kaznama.

Sednica CIK BiH / Foto CIK BiH

Tako je Centralna izborna komisija BiH za tri meseca zbog preuranjene izborne kampanje i oglašavanja na društvenim mrežama i medijima izrekla 59 novčanih kazni koje ukupno iznose 233.500 KM zbog kršenja Izbornog zakona BiH.

Kampanja za izbore zvanično počinje 6. septembra i traje mesec dana, ali partije i pojedinci su već uveliko u kampanji i bombarduju javnost predizbornim materijalima.

Prema Pravilniku CIK, političkim subjektima je od raspisivanja izbora do početka zvanične izborne kampanje zabranjeno vođenje kampanje i plaćeno političko oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama.

Što se tiče kažnjenih na listi CIK su SNSD, SDA, SDS, Ujedinjena Srpska, DEMOS, Ramo Isak ministar unutrašnjih poslova FBiH i mnogi drugi. Kazne koje im je CIK dodelio su u rasponu od 3.000 do 4.500 maraka.

Tanja Topić, politički analitičar, kaže za "Novosti" da očigledno političke subjekte u BiH ne zanimaju previše kazne koje su im zaprećene zbog preuranjene kampanje.

Zabraniti učešće na izborima NOVČANE kazne koje CIK može izreći političkim strankama su od 3.000 do 30.000 maraka, a za kandidate na izborima od 3.000 do 15.000 maraka. Za gruba kršenja Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sagovornici očekuju od CIK izricanje još većih novčanih kazni, ali i zabranu učešća na izborima.

- Za velike igrače to je sitan ulog i svesno preuzimaju rizik sankcionisanja. Na dubljem nivou to je odraz političke nekulture i neodgovornosti, jer se građanima šalje poruka da su zakoni tu da se krše i da uvek postoji prečica koja je dopuštena privilegovanima - poručila je Topićeva.

Politički analitičari kažu i da se kandidati i partije varaju ako idu sa stavom da društvene mreže nisu deo javnog prostora, da su one nevidljive i neuhvatljive, jer se sa vrlo malo truda od strane nadležnih institucija koje nadgledaju izborni proces može videti ko je platio, i koliko novca za reklamu, i u kojem vremenskom periodu.

U Koaliciji "Pod lupom" zalažu se za oštrije novčane kazne. Najdelotvornije bi bilo, kažu, da se za ponovljene prekršaje poništi overa učešća na lokalnim izborima.

- Po mom mišljenju one moraju biti drastičnije. Minimalno 10.000 pa do 100.000 KM i to bi preventivno delovalo - poručuje Vehid Šehić iz Koalicije "Pod lupom".

Irena Hadžiabdić, predsednica CIK, kaže da osim ovih sankcija postoje i najrigoroznije, a to su uklanjanje imena kandidata ili poništenje overe političkih stranaka, odnosno koalicija, odnosno liste nezavisnih kandidata.