DODIK IZGLEDA UZALUD U TURSKOJ DOGOVORIO ARANŽMAN OD ČAK 500 MILIONA EVRA ZA SAOBRAĆAJNICU Sarajevo ne želi auto-put?

Nakon što je predsednik RS Milorad Dodik boravio u Istanbulu i otkrio da je s jednom turskom bankom dogovorio aranžam od 500 miliona evra za početak gradnje auto-puta Beograd-Sarajevo na prostoru Republike Srpske i Brčko distrikta, iz političkog Sarajeva već par dana ne žele da se oglas i podrže ovaj projekat.

Foto: D. Balšić

I dok tamošnji zvaničnici ćute, na sarajevskim portalima se pojavljuju satirični tekstovi kako će "pola auto-puta prema Sarajevu nosti ime predsednika Turske, a pola ime predsednika Srpske".

Pri čovek RS Milorad Dodik kaže da odluke o auto-putu ili brzoj saobraćajnici prema Sarajevu od granice sa Srbijom još nema i da stoji aranžman koji je obezbeđen u saradnji sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

I Pale na mapi razvoja Načelnik Opštine Pale Boško Jugović rekao je da će izgradnja puta Beograd-Sarajevo otvoriti nove razvojne perspektive svim istočnosarajevskim opštinama. On je naveo da bi svi koji iz dnevnopolitičkih potreba to nastoje da ospore i potcene mogli da pogledaju iza sebe i pokažu kada su i šta dogovorili ili izgradili.

- Čekala se zajednička odluka, ali nje nije bilo, pa smo mi rekli - ako želite da radimo, mi smo spremni da radimo sami, dajte nam podršku i mi ćemo u to da krenemo. Prisustvovao sam razgovorima gde je jedna turska banka uz podršku turske vlade obezbedila 500 miliona evra za izgradnju brze saobraćajnice na prostoru Republike Srpske i dala garancije jednoj firmi u skladu sa međudržavnim ugovorom - rekao je Dodik. On je dodao da je sada potrebno da Parlament BiH odobri taj projekat, potvrdi Predsedništvo BiH i ratifikuje, a potom bi turska strana završila svoj deo obaveza.

Dodik je uveren da bi sve moglo da bude urađeno u narednih nekoliko meseci ako, kaže, ne bude zle volje u FBiH koja bi to onemogućila.

- Što se tiče nas, mi smo sve završili sa stanovišta dogovora, kamata, obima i trase koju ćemo graditi od Višegrada, Vardišta i dalje prema Istočnom Sarajevu, rekao je Dodik.

On je podsetio da Republika Srpska ima izgrađenih 120 kilometara auto-puta.

- U sledećoj fazi ono što planiramo jeste da se izgradi auto-put ili brza saobraćajnica koja povezuje sva naša važna mesta na istoku. Auto-put Sarajevo-Beograd, koji obuhvata Republiku Srpsku se već gradi, a to je od Rače do Bijeljine i ugovoreno je sa kineskom kompanijom od Bijeljine do Brčko distrikta - rekao je Dodik.

On je podsetio da iz Brčko distrikta taj auto-put treba dalje da ide prema Tuzli i Sarajevu.

- U Federaciji BiH tuzlanske i sarajevske vlasti imaju različit pogled kuda taj auto-put treba dalje da ide. Tuzla traži da se to spaja na Doboj, a druga vlast traži da put ide preko Živinica ka Zenici, rekao je Dodik.