SUĐENJE ZA UBISTVO NAČELNIKA BAŠIĆA IZ PRIJEDORA: Railić preko "Skaja" pominjao ubistvo i tražio pištolj s prig

DALIBOR Railić zvani Dugi, optuženi za trgovinu droge i ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića, u martu 2022. godine, tražio je početkom 2021. od korisnika aplikacije "Skaj" da mu hitno nabave pištolj sa prigušivačem.

Foto kozaraski. com

Prepiske sa "Skaja" Tužilaštvo BiH je izvelo na nastavku suđenja koje je održano u Sudu BiH. Railić je prethodno nepoznatom korisniku "Skaja" 23. decembra 2020. pisao da su ga "hapsili dva puta u sedam dana", da mu je u pretres kuće došlo 20 specijalaca sa fantomkama i puškama.

- Udarili su na mene baš. Budale. Kažu da držim monopol da nikog ne mogu uhapsiti zbog mene. Ja umirao od smeha. I nađu mi pištolj. Držali me 24 sata. Moram naći dva momka da upucaju ovde nekog od inspektora. Neće sjašiti sa mene drugačije. Da reše nekog, bilo koga od ovih sa narkotika - navodi Railić u skaj- porukama i nastavlja: "Unose mi nervozu ozbiljnu. Bojim se da ne prebacim, pa da ja ne uradim to javno. Ne smem sebi to dozvoliti. To meni dođe od nervoze, a znam da bi se sje...o da to uradim. Ganjaj mi kakvog poštenog momka da to završi".

Zatim su prezentovane poruke koje je, prema tvrdnjama Tužilaštva BiH, Railić slao optuženom Aleksandru Ivkoviću iz Bijeljine.

Prepiska počinje 2. januara kada Railić piše: "Samo da je ispravan. Javim ti se sutra prekosutra samo da budem sa ovim dečkom što kaže da mu paše, uzeću ga".

U optuženičkoj klupi osmoro TUŽILAŠTVO BiH Railića tereti da je naručio ubistvo Radenka Bašića. Kao direktni izvršilac optužen je Aleksandar Miljatović (34), a za pomaganje u zločinu optužen je njegov kum Igor Repajić. U optuženičkoj klupi su još i Haris Gredelj (36), Mirjana Vujović (43), Željko Simić (43), Aleksandar Ivković (37) i Goran Gvozden (40), kojima se na teret stavlja organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i drugim krivičnim delima.

Sutradan 3. januara Railić piše: "Op, kad mi možeš doneti pištolj. Op, jesi tu sad kad trebaš. Nema te. Ala. Blago se tebi. Je li to malokalibarski pištolj. Valja li to? Može li ubiti? Ja ti pisao kad sam bio s ovim momkom. Kad ćeš ga doneti? Nije to nešto prepravljeno, neće štekati? Koliko metaka ima da ga isprobamo? Ok. Kad ga možeš doneti?" - glasile su poruke koje slao Railić.

Komunikaciju je nastavljao ponavljanjem pitanja.

- Je li malokalibarski. Ti meci. Mali mi izgledaju. Kad ga možeš doneti? Ok. Isprobamo. Pitaj tog čuje li se na taj prigušivač kad puca. Ajde ubrzaj. Radi toga sam te i odlagao da ne dolaziš. Hitno mi javi šta kako. Sutra ću u 12 biti sa ovim što mu treba pa ti javim. Uzeće sigurno - piše u porukama Railić.