KOMŠIĆ KIPTI OD BESA: Ko je dozvolio da Vojska Srbije uđe na teritoriju BiH?

ČLAN Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas da mora odmah da se utvrdi ko je dozvolio da Vojska Srbije uđe na teritoriju BiH, nakon što su pripadnici Vojske Srbije učestvovali u defileu u Prijedoru povodom obeležavanja godišnjice bitke na Kozari.

Foto: Tanjug

- Prvo i osnovno pitanje ovde je, ko je odobrio ulazak Vojske Srbije u BiH? Predsedništvo BiH to nije učinilo. Da li je to uradilo Ministarstvo odbrane? To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo odbrane, onda je reč o klasičnom aktu agresije - naveo je Komšić, preneo je Klix.ba.

Ranije danas, uoči obeležavanja 82-godišnjice bitke na Kozari, pripadnici Vojske Srbije učestvovali su u svečanom defileu kroz Prijedor.

Kako je prenela RTRS, tridesetak kadeta i dvadesetak starešina defilovalo je od hotela "Prijedor", glavnim gradskim šetalištem do Pozorišta Prijedor.

U defileu su učestvovali i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije Nemanja Starović i državni sekretar u ovom ministarstvu Zoran Antić.