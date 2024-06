DODIK ODGOVORIO ZLIM JEZICIMA: Konja možeš dovesti pred reku da se napije vode, ali ako neće da pije, džaba...

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da očekuje dvotrećinsku većinu prilikom usvajanja u Narodnoj skupštini Srpske Deklaracije sa Svesrpskog sabora u Beogradu.

FOTO: Tanjug

Dodik je dodao da bi nakon toga Vlada Srpske trebalo da napravi operativni plan za realizaciju svih tačaka.

On je rekao da su pojedini predstavnici opozicije u Srpskoj zlonamerno tumačili pojedine odredbe Deklaracije.

- Da li će neko biti za ili protiv to nije važno. Pojedini su slagali brojne materijalne činjenice. Republika Srpska je samo pridodala svojim svetkovinama i Dan državnosti, 15. februara, a 9. januar ostaje kao Dan Republike Srpske. On se i do sada tako proslavljao, što piše i u zakonu - naveo je Dodik.

Foto Novosti

On je pojasnio da Republika Srpska nije imala Dan državnosti i da to nije nikakva zamena, već da je reč samo o dodatnom prazniku sa suštinskim određenjem za Srpsku.

- Ponosan sam na to što sam imao priliku da kao predsednik Republike Srpske budem deo tima koji je napravio ovu deklaraciju i napisao zaključke -istakao je Dodik.

Komentarišući navode pojedinih predstavnika opozicije da se ukida 9. januar, Dodik je rekao da je svaka priča o tome suvišna.

- Konja možeš dovesti pred reku da se napije vode, ali ako neće da pije, džaba si ga dovodio. Tako i za ovo. Uzmite i pročitajte Deklaraciju. Ko je ukinuo nešto? Da bi se nešto ukinulo, mora da se ide pred parlament i da se ukine Zakon o Danu Republike, a to se neće desiti - poručio je Dodik.

On je rekao da laž ne može da bude politika i da će propasti takvi pokušaji, jer takvo delovanje nije održivo.

- Više sam razočaran zbog onih koji na takav način posmatraju i žele da naprave neku platformu i da već ubeđene protivnike Srpske i vlasti ubede dodatno da je još nešto crno - istakao je Dodik.

On je ukazao da se o nastavku proslave 9. januara govori i u tački 29 Deklaracije usvojene na Svesrpskom saboru.

- Veoma je teško komentarisati laž. Jasno piše da se 9. januar obeležava i niko ga nije ukinuo - naglasio je Dodik.

On je istakao da opozicioni predstavnici u Srpskoj ne razumeju procese i da saopštenja političkim strankama, SDS-u i PDP-u, pišu vlasnici pojedinih medija.

(RTRS)

BONUS VIDEO: VUČIĆ SVE PREDVIDEO: Bosanski ministar preti novom Olujom, brisanjem i ukidajem Repulike Srpske