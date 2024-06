PROVOKACIJA I VREĐANJE SRPSKIH ŽRTAVA: Posle zahteva, uklonjena ratna zastava tzv. Armije BiH postavljena kod MC "Kragljivoda"

RATNA zastava takozvane Armije BiH, koja je pre nekoliko dana bila postavljena ispred memorijalnog centra "Kragljivoda" - između Srebrenice i Skelana - sklonjena je danas.

Foto: Printskrin Youtube

Ratnohuškačko obeležje uklonjeno je posle reagovanja predsednika Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Branimira Kojića.

- Isticanje ovakvog znamenja nije bilo ništa drugo nego provokacija i vređanje srpskih žrtava. Ratnim zastavama takozvane Armije BiH nije mesto u Republici Srpskoj, jer je to vojska koja je činila masovne zločine. Istovremeno, i činjenica da je na groblju postavljena ratna zastava dokazuje da priča o genocidu i ubistvu samo muslimanskih civila predstavlja najobičniju laž... Zato mi u Podrinju nikada nećemo dozvoliti da se vijore zastave onih koji su sa Naserom Orićem i Zulfom Tursunovićem klali i ubijali naše nedužne ljude - poručio je Kojić, uveren da je za sve povod bilo nedavno održavanje prvog Svesrpskog sabora u Beogradu.

Dodaje i da je memorijalni kompleks "Kragljivoda" podignut za njihove vojnike koji su 16. januara 1993. ubijali srpsku nejač.

- Mi smo od MUP tražili da što hitnije reaguju i oni su, srećom, to učinili. A, da je izostala reakcija nadležnih, bio sam spreman da je lično skinem, ma koliko me to koštalo - zaključio je Kojić.