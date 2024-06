DODIK SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Velika najava za 2026. godinu predsednika Republike Srpske

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da očekuje da će narod u Srpskoj 2026. godine da ima prosečnu platu veću od 1.000 evra.

Foto: Petar Milošević

On je naveo i da nisu tačne stalne tvrdnje opozicije da će Republika Srpska bankrotirati, dodajući da to najbolje dokazuje to što su u Srpskoj majske penzije isplaćene tri dana prie predviđenog roka.

Dodik je za RTRS rekao i da je budžet Republike Srpske u odnosu na ostvarenje za prošlu godinu veći za 18 odsto, dok prosečna plata u Srpskoj danas iznosi 1.400 KM ili 700 evra, što je bilo nezamislivo pre nekoliko godina.