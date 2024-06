CENA ŠTAMPE "KOČI" GLASAČKE LISTIĆE: Četiri meseca uoči održavanja lokalnih izbora, problemi za Centralnu izbornu komisiju BiH

PORED toga što Republika Srpska ne priznaje aktuelni saziv Centralne izborne komisije BiH, i što je usvojila svoj Izborni zakon, CIK su "pritisli" novi problemi.

Foto Nezavisne novine

Jer, dva i po meseca od roka u kojem treba započeti distribuciju listića za lokalne izbore glasačima van države, Centralna izborna komisija BiH poništila je postupak javne nabavke zato što se na raspisani tender za štampanje pomenutog materijala niko nije prijavio!

Iako su 24 kompanije preuzele tendersku dokumentaciju, do predviđenog roka, krajem maja, niko od njih nije hteo posao vredan 1,5 miliona maraka. Glavna zamerka je da cena za toliki obim posla nije realna, tim pre što su i troškovi izrade, u međuvremenu, znatno uvećani...

Potrebno 77 tona papira SHODNO Zakonu o javnim nabavkama, procedura sprovođenja javne nabavke traje 30 dana, planirano je štampanje 6,8 miliona glasačkih listića, a lokalni izbori u BiH koštaće oko 19 miliona maraka. Više od 3,4 miliona registrovanih glasača biraće 143 načelnika i gradonačelnika opština i gradova, te oko 3.200 odbornika. Svaki birač dobiće po dva glasačka listića: jedan za gradonačelnika i načelnika, a drugi za opštinske skupštine ili veća. Pritom, listići moraju biti izrađeni od papira sa posebnom zaštitom, odnosno vodenim žigom, a za štampanje je potrebno približno 77 tona.

Podsetimo, prvi glasački listići trebalo bi da biračima izvan BiH budu prosleđeni do sredine avgusta, a ostatku zemlje do kraja istog meseca. Iako rok za isporuku još nije ugrožen, CIK planira da raspiše novi tender, a na pitanje šta će se desiti ako ni tada niko ne bude zainteresovan, poručuju da je rano za takva nagađanja! Objašnjavaju i da je pomenuta cena za oko deset odsto veća u odnosu na izbore održane 2020. i 2022, ali nisu komentarisali navode da su ponuđena sredstva - nedovoljna. Pritom, distribucija nije uračunata u cenu nabavke, pa će glasački listići biti isporučeni u skladište CIK, u Istočnom Sarajevu.

- U konzorcijumu sa drugim velikim štamparijama, više puta smo učestvovali u izradi glasačkih listića i izbornog materijala, zaposleni poznaju sve procedure i obim ovih posebno važnih poslova, ali je problem procenjena vrednosti javne nabavke, koja je znatno ispod tržišne cene - kaže vršilac dužnosti direktora "Službenog glasnika Republike Srpske" Miloš Lukić. - Samo se u prethodnom ciklusu jedna štamparija sa stranim vlasnikom samostalno prijavila i izradila glasačke listiće, iako je i tada procenjena vrednost bila ispod tržišne. To je opravdano dovelo do pitanja u čemu je, onda, njihov interes? Inače, smatram da nisu dobre informacije koje su se pojavile u javnosti, a upućuju na to da će posao ove godine biti realizovan u pregovaračkom postupku. Jer, to su najmanje transparentna rešenja, čija je primena veoma ograničena i koji se ne preporučuju kod ovakvih situacija.