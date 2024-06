DODIK NIKAD JASNIJI: Srbi neće da prihvate da im stranci određuju šta da rade

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Srpsku žele da spreče da upravlja svojim resursima i da se iz tih razloga želi centralizacija BiH, kao i da su muslimani prihvatili BiH u kojoj stranci sve određuju, a da Srbi nisu, niti će to uraditi.

Foto: V. Tripić

Nakon odluke Ustavnog suda BiH, koji tvrdi kako je imovina u isključivoj nadležnosti BiH, Dodik je rekao da je namera da od Republike Srpske naprave "protokolarnu ljušturu".

- U suštini tu se krije ozbiljan razlog da drugi upravljaju BiH. Muslimani su već prihvatili da stranci sve određuju u BiH. Mi Srbi još nismo i nemamo nameru da to uradimo, bar ne ova generacija. Ali, neki razmišljaju da je moguće da ćemo biti naterani. Sad su resursi glavna priča u svetu - rekao je Dodik.

Foto: V. Tripić

On je dodao da se i svet sada pozicionira upravo na taj način da bi mogao da obezbedi sirovine, a Republika Srpska ima resurse i svesni su toga, pa sada pokreću lokalne inicijative da spreče da se vrši rudarenje na mestima gde ima rude da bi to dočekalo, kako oni misle, neke njihove gospodare.

- Onda niko neće pitati. Doći će multinacionalne kompanije, ući će i šta vi imate s tim, Sarajevo dalo dozvolu da se u Loparama kopa litijum. A ako se neko tu bude bunio onda će doći Sipa, neke druge snage koje će to da rasteraju- naveo je predsednik Republike Srpske.

On je dodao da se Republici Srpskoj to zabranjuje, pokušavaju da je spreče da ona to uradi.

- Iz tih razloga se želi centralizacija BiH. Želi se ona i iz drugih geopolitičkih razloga. Ustavni sud je samo tu jedan od instrumenta koji treba da posluži da se vidi dokle može - rekao je Dodik.

Foto: V. Tripić

On je ocenio da je Ustavni sud karikatura tog suda i da je sebi pribavio ovlašćenja koja nema nijedan Ustavni sud na svetu.

- Da se htelo da se BiH napravi pravnom državom, onda je posle pet godina trebalo da se reši stranaca u Ustavnom sudu - rekao je Dodik.

(SRNA)