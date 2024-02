STANIVUKOVIĆEVA KANDIDATURA NA PROVERI: Rat članova Predsedništva PDP oko trke za gradonačelnika Banjaluke

U PARTIJI demokrtskog progresa (PDP), čiji je jedan od potpredsednika Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, došlo je do zapaljivih reči između članova rukovodstva ove stranke zbog nove kandidature Stanivukovića za gradonačelnika najvećeg grada u Srpskoj.

Naime, nakon što su potpredsednici PDP Milko Grmuša i Igor Crnadak demantovali Stanivukovića, koji je izjavio da ulazi u trku za još jedan mandat ispred PDP, i poručili da će tek organi stranke na narednim sastancima do kraja meseca doneti odluku oko imena kandidata za prvog čoveka Banjaluke, usledile su oštre reči na relaciji članova Predsedništva PDP.

Tako je Stanivuković poručio partijskim kolegama da ima podršku stranke da obnovi mandat i da će opet biti kandidat, te da ga ne brinu "kokodakanja" onih koji ne misle dobro partiji.

- Razlika između mene i drugih je jer radim ćutke, a drugo je što neki kokodaču i idu u medije. To je nečija slabost kada se moraju obračunavati na taj način. Dokaz da oni to rade vrlo pogrešno jeste da se tome najviše raduju oni koji nas politički ne vole, u prvom redu SNSD. Ako žele loše stranci neka nastave tako, a ako žele dobro neka to reše unutar PDP - rekao je Stanivuković.

Igor Crnadak, potpredsednik PDP, odgovorio je vrlo brzo Stanivukoviću.

- Nikada u istoriji PDP jedan član Predsedništva nije rekao drugom da kokodače. Tako je to kad pare udare u glavu, a nervoza i bahatost nadjačaju pristojnost i kulturno ponašanje - poručio je Crnadak.

Prevara i samohvalisanje PREMA rečima Crnatka, tereni i performansi su odlična nadogradnja, kada imate jasnu politiku i kada ste iskreni prema biračima. - Ali, kada prevarite narod, kada ih brutalno slažete i pređete na drugu stranu, onda nema tog terena i samohvalisanja koji vam mogu pomoći. PDP će uskoro imati istorijske, prelomne jedinice i potvrditi da je jedan od najistrajnijih lidera opozicionog bloka - naglašava Igor Crnadak.

Dodao je i da SNSD već tri puta za redom gubi u Banjaluci i to ubedljivo.

- Neće ih narod u našem gradu. I zato su digli ruke od Banjaluke. Po prvi put su izabrali rukovodstvo u kojem ni predsednik SNSD, niti jedan od potpredsednika nisu iz Banjaluke. Da bi prevarili birače, smislili su plan da ovaj put imaju svog gradonačelnika, ali koji je formalno iz druge stranke. E, pa ne može! - poručuje Crnadak.

Ističe da svaki kandidat PDP mora sprovoditi politiku PDP, te se pita šta je tu sporno.

- Pogotovo kad smo upravo za tu politiku dobili ogromnu podršku Banjaluke. Zašto na uporne pozive da opozicija ima samo jednog kandidata, da taj kandidat nastupi na našoj pobedničkoj opozicionoj platformi, te da nijedan pojedinac ne smeju biti iznad glavnog zajedničkog cilja, uvek dobijamo isti odgovor - JAPAJAPAJA? Danas je jasnije nego ikad da će opozicija u Banjaluci imati samo jednog, zajedničkog kandidata za gradonačelnika, a vlast najmanje dva - poručio je Crnadak.