SVAKI DAN NOVI JE IZAZOV: Kraljevčanin Pero Luković odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost „Miloš Obilić“

JEDAN od nekolicine najodvažnijih, jedan od nekolicine onih koji su u najtežim, vanrednim situacijama uvek u prvim redovima zaštite života i imovine građana, jedan od onih koji prkose požarima, bujicama, poplavama i zemljotresu, jedan od onih koji spasavajući druge ne štede svoj život - Pero Luković, hrabri, odlikovani komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo, ponos svojih sugrađana i grada na Ibru.

G.Šljivić

Za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva prilikom gašenja velikih šumskih požara na teritoriji Kraljeva, ali u sadejstvu i na području Čačka i Užica, uz svakodnevno bespoštedno požrtvovanje i angažovanje, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Pero Luković je zasluženo odlikovan jednim od najznačajnijih državnih priznanja - zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić".

- Velika mi je čast što sam na predlog načelnika Sektora za vanredne situacije MUP predložen za ovo značajno priznanje koje mi je lično uručio predsednik Republike Srbije. Ovo priznanje smatram kao potvrdu mog dugogodišnjeg rada na intervencijma kojih je za minule tri decenije bilo zaista mnogo, bilo da je reč o gašenju požara, o tehničkim intervencijama ili spasavanju imovine naših građana. Uvek sam se trudio da u svakoj prilici, bez obzira na to koliko bila teška ili komplikovana, pružim svoj maksimum - priča odlikovani Pero Luković, za "Novosti", čije je reportere ugostio u prostorijama svoje jedinice.

Vatrogasno-spasilački bataljon Kraljevo pod Lukovićevom komandom broji ukupno 125 pripadnika i sa područnim odeljenjima u Ribnici, Vrnjačkoj Banji, Ušću, Raški i na Kopaoniku, pokriva zonu odgovornosti od čak 200.000 kvadratnih kilometara na kojoj živi više od 200.000 stanovnika.

Spasli paraglajdistu OD početka svoje karijere 1994. godine, uz intervencije u gašenju požara na otvorenom prostoru, Luković je bio angažovan i prilikom zemljotresa koji je 2010. zadesio kraljevački kraj, kao i velikih poplava tokom minule decenije. - Mnogo vremena je prošlo, svašta sam zajedno sa kolegama preturio preko glave, ali su mi se u sećanje posebno urezala dva slučaja. Prvi iz 2003. kada smo na planini Goč spasli paraglajdistu koji se tokom leta zakačio za visoku bukvu na teškom terenu. Drugi je iz aprila 2008, kada smo u Ratini nadomak Kraljeva, iz bunara dubokog šest metara spasli čoveka na kojeg se obrušila velika količina kamenja.

- U službi smo građana, a svaki novi dan je novi izazov. Timski rad je od ogromnog značaja da svaki zadatak uspešno bude izvršen. Smatram da je velika privilegija što sarađujem sa vrhunskim profesionalcima, sa odlično obučenim i spremnim kolegama na koje u svakom trenutku mogu da se oslonim, kao i oni na mene - poručuje Luković koji je pre odlikovanja "Miloš Obilić" od Sektora za vanredne situacije 2021. nagrađen za zasluge u službi. - Naš posao je zahtevan, odgovoran i pre svega human. Možda zvuči kao fraza, ali sama činjenica da pomažemo ljudima u nevolji, spasavamo nečiji život ili imovinu, najveća nam je satisfakcija.