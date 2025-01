OD BJELICE I ĐETINJE OTRGLI DVA ŽIVOTA: Penzionisani policajac iz Vučkovca i Marko Didanović iz Užica junaci drama na rekama

PENZIONISANI policajac R. L. iz dragačevskog sela Vučkovica i strastveni pecaroš Marko Didanović iz Užica, junaci su minulog Božića - od reka Bjelice i Đetinje otrgli su dva života. Policajac je u utorak uveče od nabujale reke spasao Slobodana Lazića (33) čiji je automobil voda "ponela", a mladi Didanović istog dana po podne od brzaka Đetinje jednu sugrađanku, šestogodišnju devojčicu.

Foto: Printskrin

Kako je za "Novosti" posvedočio Miloš Lazić, policajcu R. L. u spasavanju su pomogli i meštani sela Vučkovica koji su se brzo organizovali i okupili uz reku kako bi pomogli nesrećnom mladiću.

- Rođaci smo i živimo u zaseoku Lazići u Vučkovici. A da bismo došli u centar sela moramo da pređemo bukvalno preko korita Bjelice, jer mosta nemamo. Slobodan je vozilom ujutru prešao nesmetano i otišao kod prijatelja u centar sela. Sneg i led su, međutim, krenuli da se naglo otapaju i Bjelica je počela da nadolazi. Pozvao sam ga telefonom i rekao mu da bi zbog toga valjalo da se vrati kući što ranije - ispričao nam je Miloš.

I, kako kaže, Slobodan je tako i uradio:

- Krenuo je autom, zagazio u reku, ali na pola korita auto se izgasio i počela je da ga nosi nadošla voda. Srećom, Slobodan je bio priseban i pozvao me da mi kaže da je u nevolji. Već se bilo smračilo. Dotrčao sam a onda shvatio da mu sam ne mogu pomoći. Odmah sam pozvao komšiju R. L. koji je došao sa traktorom. Tada je voda bila stigla već do polovine visine automobila, a Slobodan nije mogao da otvori vrata, bio je zarobljen u vozilu. Nekako smo prišli do njega, vezali auto sajlama za traktor i izvukli ga.

Prema Miloševim rečima, heroj čitavog spasavanja ipak je bio policajac u penziji.

- Njegovo znanje i smirenost najviše su pomogli da Slobodana izvučemo iz nabujale Bjelice. Ali on ne želi da se ističe, ne voli da se eksponira, zato vam ja i pričam umesto njega...

Na Božić, strastveni pecaroš Marko Didanović, iz Užica, zajedno sa drugom Bojanom Starčevićem izašao je na užičku Gradsku plažu "da koji put zabace", ali se boravak na reci završio herojskim podvigom za pamćenje. Iz nabujale Đetinje, Marko je spasao šestogodišnju devojčicu koja je upala u ledenu vodu reke.

- Valja sve početi na Božić. Tako se dogodilo da smo Bojan i ja rešili da odemo na pecanje, tek da zabacimo koji put. Pecali smo ispod brane na levoj obali Đetinje. U jednom trenutku sam video Bojana kako trči prema meni i viče: "Mare, devojčica se davi!" Pošto sam bio bliži, u trku sam skinuo jaknu i skočio u vodu - kaže Didanović.

Dodaje nam ovaj hrabri čovek da vremena za razmišljanje nije bilo, jer je voda ledena, a Đetinja baš na tom mestu stvara brzak u kome se dete već bilo našlo.

Samo trenutak van pogleda DEVOJČICA je na Božić izašla na reku sa ocem i drugaricom, a samo jedan trenutak nepažnje, van pogleda oca, bio je dovoljan da se boravak na plaži pretvori u veliku dramu. Ona je, zahvaljujući hrabrom Marku, imala srećan kraj.

- Devojčica je već bila u tom brzaku... Bilo je teško dohvatiti je, ali nisam odustajao. I u jednom momentu sam uspeo da je uhvatim. Za nekoliko trenutaka smo bili na obali. Shvatio sam da je sve prošlo bez ozbiljnih posledica. Njene plave okice, verujte mi, nikada neću zaboraviti - govori Marko.

Po izlasku iz vode, devojčica je zbrinuta.

Nedugo potom, usledio je telefonski razgovor sa njenim roditeljima i Marko je tada saznao da je devojčica dobro.

- Bila je hrabra i sve se završilo dobro. Jedva čekam da je vidim i da joj odnesem čokoladu - završava priču Marko, užički heroj koji je na Božić bio na pravom mestu u pravo vreme.

Na istom mestu SLOBODAN je i kad je bio baš mali upao na tom istom mestu u Bjelicu. Do dan-danas nikom nije jasno kako je ostao živ i kako je tada isplivao. Sam ga je Bog pogledao i tada i juče kada je bio dovoljno priseban da me pozove na mobilni - ispričao nam je Miloš Lazić.