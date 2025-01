LJUBAV PREMOSTILA 8.000 KILOMETARA: Snajka iz Južnoafričke Republike stigla u Pivnice kod Bačke Palanke

SAMO život može da priredi takvo "iznenađenje" da se devojka po imenu Suprajz (Surprise), iz Polokvanea, glavnog grada pokrajine Limpopo u Južnoafričkoj Republici, i momak Vladimir iz sela Pivnice kod Bačke Palanke zaljube i svojim osećanjima premoste razdaljinu od oko 8.000 kilometara. Na prvi susret sa svojom Sju, kako je iz milošte zove, Vladimir je avionom od Beograda do njenog grada putovao 22 sata.

- Upoznali smo se preko "Instagrama", u hrišćanskoj molitvenoj grupi, u kojoj smo delili biblijske stihove da bismo ohrabrili jedni druge. Vladimir je osvojio moje srce smislom za humor i neverovatnim vladanjem rečima. Svaki put kad mi je trebalo ohrabrenje, znao je tačno šta da kaže. Posle nekoliko meseci međusobnih razgovora tokom 2020, znali smo da želimo da budemo zajedno zauvek - otkrila nam je Suprajz, devojačkog prezimena Hvadi, a muževljevog Žihlavski, koje je uzela venčanjem u Pivnicama.

Foto: Privatna arhiva Nevesta u slovačkoj narodnoj nošnji

Vladimir priča da su ih zbližila slična interesovanja, pre svega sklonost ka crtanju i slikanju, a shvatio je, kaže, da je Sju žena njegovog života kad je prepoznao da su i njoj, kao i njemu, najviše vrednosti porodica i deca. Radio je nekoliko meseci u Slovačkoj da bi zaradio za put do juga Afrike, gde je stigao 1. aprila 2021.

- Prvi znak da sam došao u egzotičnu zemlju bila su visoka i neobično debela stabla baobaba duž puta kojim sam autobusom putovao od Pretorije do Polokvanea. Imao sam tremu od susreta sa Suprajz, jer je to bilo prvi put da se vidimo uživo. Ali sva napetost je nestala kad sam je ugledao nasmejanu, a i njena porodica me je srdačno dočekala. Sve smo mi ranije isplanirali, njena i moja porodica su se se prethodno upoznale video-vezom, tako da moj odlazak tamo ni za koga nije bio šok - priča Vladimir.

On je posle deset dana boravka u Limpopu zvanično postao zet, na tradicionalnoj svadbi koju je pripremila mnogobrojna porodica njegove izabranice.

- U mojoj kulturi se od mladoženje traži da plati nevestu, jer time iskazuje poštovanje i čast prema njenim roditeljima, a otac posle dogovorene cene predaje ćerku sa verom da će je zet, kao i on, zaštititi i brinuti se o njoj - opisuje Sju kako je protekla svadba u njenoj domovini.

ĆEVAPI NEVESTA iz Južnoafričke Republike privikava se i na hranu u Srbiji, jer je u njenoj zemlji osnovna namirnica kaša od belog kukuruza, uz koju se jede sve. Suprajz kaže da su joj ćevapi omiljeno jelo u našoj zemlji, a kod kuće u Africi je najviše uživala u goveđoj čorbi sa knedlama.

Mladoženja je tamo ostao još 20 dana, a on i Sju su se građanski venčali u Pivnicama 2022. i tu se i u crkvi zakleli na večnu ljubav u leto 2024. Tada je napravljena i velika svadba po običajima slovačke zajednice, kojoj pripada Vladimirova porodica.

Zanimljivo je da Suprajz nikad ranije nije čula za Srbiju i da je, kad joj je Vladimir rekao odakle je, mislila da je iz Sibira. Kaže da joj nije bilo lako da napusti Južnu Afriku, gde je ostavila roditelje, dve rođene sestre i brata, kao i život koji je tamo izgradila, ali je bila jača želja da bude sa Vladimirom.

- Najveći utisak u Pivnicama mi je osećaj sigurnosti jer, nisam srela nikog ko bi pokušao da me opljačka ili povredi. Ime mog grada Polokvane znači "bezbedno mesto", ali on, kao i čitava Južnoafrička Republika, ima visoku stopu kriminala. Bila sam iznenađena i što u novoj sredini vidim starije ljude da voze bicikl - priča Sju.

Vladimir ima mlađeg brata, ali će se odvojiti od roditelja i nastaviti da sa suprugom živi u kući koju su nedavno kupili u selu. On je završio srednju poljoprivrednu školu, a Sju je diplomirala novinarstvo i ima sertifikat iz teologije. Radila je u lokalnim novinama i kao radio-voditelj. Napisala je knjigu "Nit vere" (A Thread of Faiht) o ženama koje su verom promenile svet.

Snajka s drugog kontinenta polako se navikava na život u Pivnicama. Najveća prepreka joj je jezik, jer malo ljudi u tom selu zna engleski, uz koji, kao službeni u njenoj zemlji, govori i dva afrička jezika.

IMENU KUMOVALI LEKARI KAD je Suprajz (na engleskom "iznenađenje") trebalo da se rodi, njena majka je na termin porođaja došla u bolnicu, ali su joj lekari rekli da čeka, jer još nije vreme. - Satima je trpela bolove i tada joj je prišla jedna žena i upozorila je da ne sluša lekare, jer je njeno dete umrlo od predugog čekanja. Ta žena je pomogla mojoj majci da se porodi, a kad su lekari konačno došli, našli su me i uzviknuli: "Kakvo iznenađenje!" - ispričala je Suprajz kako je dobila ime.

- Verujem da ću u budućnosti tečno govoriti slovački i srpski jezik i steći više prijatelja. Želim da objavim "Nit vere" na srpskom i eventualno napišem još knjiga. Želim, takođe, da jednog dana budem i najbolja mama svojoj deci - kaže mlada iz Afrike.