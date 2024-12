GRANADA - GRAD FLAMENKA, GITARE I VELIČANSTVENE ALHAMBRE: Srednjovekovni mavarski biser gde danas živi duša Španije

Ovako govori predanje po kojem se uzvišenje gde se to desilo danas naziva Uzdah Mavarina. Baobdil je tada zauvek otišao pred španskim katoličkim kraljevima Izabelom i Fernandom, ali je zauvek ostavio uzdahe svima koji vekovima posećuju Granadu: uzdahe oduševljenja, divljenja, iznenađenja, uzdahe pred lepotom grada i danas tajanstvenog poput pogleda Mavarke ispod zara, uzdahe zbog silovitih i nežnih zvuka gitare i one od strasti što ih izmamljuju žustre dame koje plešu flamenko, uzdahe sećanja i poštovanja na nesrećnog Federika Garsiju Lorku...

Do Granade se stiže za samo sat vožnje auto-putem koji vodi od Malage na moru kroz nepregledne plantaže maslina ponegde prošarane nekim udaljenim potpuno belim selima, prema uvek snežnim vrhovima Sijera Nevade. Baš tu gde se sudaraju sneg i more baškari se grad čije ime u prevodu znači "nar". Ali, ta lepota mu nije bila dovoljna nego je prigrabio i reke: Daro, Henil i Biro, i svu baštinu iznedrenu na granici Evrope i Afrike u veličanstvenoj mešavini hrišćanske, islamske i jevrejske kulture začinjene neodoljivim šarmom nasleđa od andaluzijskih Cigana.

Može se u Granadi, gde živi oko 250.000 stanovnika, od odredišta do odredišta ići gradskim prevozom ili taksijem, ali - grehota je jer se svuda može stići peške i usput videti sto čuda i u modernom delu grada i u istorijskim kvartovima. Ali, ovi drugi su duša Granade, oni u ovaj grad godišnje "namame" više od 3.000.000 turista: ulice "porubljene" kaktusima, stablima pomorandži, nara i palmi, dvorišta iz kojih mame mirisi jasmina i novozavetne mirte, tapas barovi prepuni gostiju i razgovora, trgovi na kojima se pleše flamenko i svira gitara.

Ti vekovni kvartovi ušuškani su na dva uzvišenja. U Albaisanu, staroj mavarskoj četvrti kaldrmisane ulice vijugaju između belih kuća sa prozorima koje ukrašavaju rešetke od kovanog gvožđa, a otuda vas mame mirisi arapskih čajeva i kolača. Na svakom slobodnom kutku nastupaju ulični svirači i umetnici. Drugo, obližnje brdo Sakromonte, čuveno je po Ciganima koji su živeli u kućama - pećinama ukopanim u njega, i dan-danas je centar flamenka. Ako ikada poželite da vidite ljude kojima vatra teče venama naći ćete ih baš tu.

Svi putevi u Granadi, ipak, vode prema njenoj "kraljici" Alhambri - "crvenoj tvrđavi", remek-delu islamske arhitekture na Iberijskom poluostrvu, sazidanoj u 13. i 14. veku na Sabiki, šumovitom brdu 150 metara iznad grada. Pisali su o njenoj magičnoj lepoti mnogi pisci i pesnici. Nazivali je "otelotvorenje raja na zemlji", "biser među smaragdima", "mavarski Versaj", "kula od cimeta", "čarobnjakovo zdanje", kazivali "da u životu nema strašnije kazne nego biti slep u Granadi", da ju je "Bog stvorio u slučaju da mu njegovo prebivalište jednog dana dosadi", ali sva lepota njihovih stihova i reči, i svako poređenje i opis čini se da nisu dovoljni spram sve lepote koja se vidi u Alhambri. Jednostavno, nemoguće ju je opisati. I nju i sve veštine, remek-dela mavarskih neimara koji su je podizali i ukrašavali. Ne čudi što ju je Unesko, 1984. uvrstio na listu svetske baštine.

Tvrđavu od 142.000 kvadrata, nekadašnje sedište muslimanskih vladara Granade, čine zidine okićene kulama, palate, vrtovi i - izobilje vode. Zanimljiva je Kula zatvorenice, lepa su Vrata pravde, ali dah zastaje od veštine majstora koji su kamen pretvarali u čipku, pa se ne stiče utisak da su ukrasi na zidovima, stubovima, lukovima..., klesani nego da su heklani. Reklo bi se sa lakoćom, ali daleko je to od istine. U tu lepotu besprekorno se uklapaju mermer, pločice, arabeske, stihovi mavarskih pesnika... Lagano vas vode kroz Dvoranu sve sestre, Dvorište mirti, Dvorište lavova... Pored bazena koji se pretvaraju u ogledala neba i Alhambrinih rukotvorina, pored fontana čiji žubor osvežava i po najvećoj vrućini...

Uspela je Alhambra, iako se istoričari slažu da je to pravo čudo, da preživi špansku inkviziciju. U to vreme bila je zapuštena, sklonište beskućnika, ali protiv njene lepote čak je i inkvizicija bila nemoćna. Posle nje u Alhambri su podignuti katedrale i dvorci katoličkih kraljeva, ali su zadržana arapska obeležja.

ENGLESKI JEZIK NIJE NA CENI

GRANADA posetioce očara i neverovatnom opuštenošću, prijatnošću i gostoljubivošću njenih stanovnika. Ali, ako zatražite pomoć na engleskom, verovatno je da od tog posla neće biti ništa. Tvrdiće da engleski govore "poko" (malo), objašnjavaće na španskom i na kraju vas na engleskom pitati "do ju andrstend" (razumeš li). Ipak, uz pomoć mapa, ruku..., doći ćete baš tamo gde ste pošli. Autobuska karte od Trga katoličkih kraljeva u centru do Alhambre je 1,60 evra. Cene u prodavnicama su uglavnom kao kod nas, za neke proizvode i niže. Čaša vina u kafićima i barovima je oko četiri evra, sa nezaobilaznim tapasima koštaće do 10. Porcija ribe ili mesa sa roštilja uz sve moguće priloge je od 10 do 15 evra, a omiljena poslastica ćurosi, najviše tri.