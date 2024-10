ZADIRKUJU ME U ŠKOLI I KAŽU - "KUPI NOGU NA KIOSKU": Potresna sudbina Viktora Stevanovića (13), oca Gorana i teško pokretne sestre Andreje

ŽIVE u Nišu, na petom spratu zgrade bez lifta. Sa njima je i najmlađa ćerka i sestra Vasilija. Trinaestogodišnji Viktor je, do sada, imao osam, a tri godine starija Andreja 27 operacija...

Foto: HO "Srbi za Srbe"

Ali, pred njihovom stamenošću, upornosti i veri, čovek se postidi. iako je ne traže, potrebna im je pomoć da kupe prizemnu kuću sa dvorištem.

NA času fizičkog me drug, u stvari nije mi drug, gurnuo pa sam i ruku bio polomio... A, ostali me u školi zadirkuju, kažu mi: "Idi kupi nogu na kiosku".

Ne plače Viktor Stevanović, iz Niša, dok ovo govori, ali mu plače duša. Plače svako izgovoreno slovo, stidi se što se našlo u ovoj rečenici koju trinaestogodišnji stojički izgovara. Zna Viktor da sramota nije njegova... Hrabar je i viteški se sa bolešću bori punih osam godina.

Toliko godina prima i terapije, imao je i tri operacije u Rusiji, jer ima problem sa nedovoljnim lučenjem hormona rasta i iščašenje desnog kolena, pa ima dva aparata - stege: i na potkolenici i na natkolenici... Sam ih podešava da bi lakše i uz pomoć štake hodao, a osim do škole svaki dan penje se i do stana na petom spratu, jer u zgradi nema lifta...

Foto: HO "Srbi za Srbe" Andreja je zbog nedostatka kostiju potkolenice imala 27 operacija

Nimalo lakša nije ni borba njegove tri godine starije sestre Andreje. Zbog nedostatka kostiju potkolenice, ona ima deformitete na obe potkolenice i stopalima... Do sada je imala 27 operacija, takođe u Rusiji, koje su joj pomogle i mnogo ublažile bolove koje je osećala. A, vedrog je duha, pohađa drugu godinu umetničke škole, nalazi, kaže, utehu u svom umetničkom izrazu, i skromno nam pokazuje svoje divne radove. I ona "uspon" do stana savladava kako može, kako je naučila: vuče se na gelender, penje se polako, a kada se umori, ako je tu, otac Goran (43), uzme je u naručje i nosi... Ako tate nema, ona polako, strpljivo, uporno, nekako stigne do petog sprata... A, majka, ona nije sa njima...

POMOĆ PUTEM SMS I UPLATA ZA pomoć Stevanovićima, da im se kupi prizemna kuća sa dvorištem, akciju je pokrenula Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe". Oni koji žele da pomognu, mogu da pošalju SMS na broj 7763 (cena poruke je 200 dinara) ili da uplate novac na račun broj 160-279491-71.

- Muke su da Andreji, svakodnevno, obezbedim normalan život - govori Goran Stevanović, samohrani otac troje dece. - Imam i najmlađu ćerku Vasiliju od devet godina. Hvala Bogu, zdrava je. Stan u kom živimo ima 30 kvadrata, od čega je pet terasa. Ni sam ne znam kako se raspoređujemo da spavamo. Najčešće Viktor i ja, ali kad on ima boleve, kad ne može da se namesti, da nađe zgodan položaj, ja pređem u kraj ugaone garniture, pa ako mogu zaspim tu, u polusedećem položaju...

Foto: HO "Srbi za Srbe" Goran Stevanović je samohrani otac

Goran je posvećen svojoj deci. Trudi se da im obezbedi najbolje moguće uslove za život, uprkos izuzetno teškim okolnostima. Iza njegovog osmeha i pozitivne energije koju uspeva da prenese na decu, kriju se godine žrtvovanja i usamljene borbe fizičke, emotivna i psihičke, jer se svakodnevno suočava sa izazovima koje donose zdravstveni problemi njegove dece. Ipak, nikada ne gubi veru, dajući sve od sebe da im obezbedi ljubav, podršku, nadu i stabilnost.

- Nedavno sam sa Viktorom i Andrejom bio u Rusiji zbog operacija. Operacije znače Andreji pre svega zbog produžavanja potkolenice i da je manje boli desna noga, a kada je o Viktoru reč, sada smo veoma optimistični da ćemo trajno rešiti njegov zdravstveni problem. Uspeli smo da obezbedimo novac za višemesečni boravak u Rusiji uz pomoć dobrih ljudi i Grada Niša. Nema šta neću učiniti samo da njih troje budu dobro - iskren je Goran.

Foto: HO "Srbi za Srbe" Viktor stege ispod i iznad kolena podešava sam

Dok govori, okice njegove dečice uprte su u njega. A, on, opet, beskrajno ponosan na njih troje. Dobri su đaci i čak uspešni u sportu i pored svih prepreka.

- Za svoje uspehe u školi i sportu dobijaju diplome i medalje. Posebno smo ponosni na Andreju koja se godinama bavila stonim tenisom za osobe sa invaliditetom - ističe Goran.

Pogled nam privlači iscrtana, vesela čestitka na zidu na kojoj piše: "Srećan 43. rođendan, tata". Blešti sa zida u stanu, malom i još umanjenom za sve stvari i garderobu naslaganim na sve strane, gde god ima mesta, od poda do pola zida...

- Tata nam je sve na svetu. Uvek je tu za mene i sestre. Znamo da nas nikada neće ostaviti same - siguran je Viktor u očevu ljubav.

Ni Vasilija ne časi časa da pohvali oca:

- Moj tata je najvredniji na svetu. Kuva nam, čisti, pere, a kad može vodi nas i na najlepša mesta. Uvek je tu. Voli nas i mi njega. Mnogo.

Sve četvoro, sanjaju dva sna: da ozdrave Viktor i Andreja, i da imaju neku prizemnu kuću da bi mogli da imaju što više životinja.

- Do sada smo brinuli posebno o onima koje smo pronalazili povređene. Nas četvoro ih zalečimo, negujemo i, kada se oporave, vraćamo ih u prirodu. Trenutno imamo zeca Teu, papagaja Miću, ribice i povređenog goluba kome još nismo dali ime. Ne možete ni da zamislite koliko deci to angažovanje oko životinja pomaže da bar na trenutak zaborave i na bolove i na druge probleme. Neki ljudi su nam rekli da je napolju zoološki vrt, a ne ovde, ali mi verujemo da je to humano - objašnjava Goran, čak i pokazuje razumevanje za povremena negodovanja nekih komšija.

NEMAJU NI RAČUNAR NI TELEFONE MALI Stevanovići nemaju ni računar ni savremene mobilne telefone. Bez računara i drugih neophodnih sredstava za praćenje nastave, Viktor često zaostaje za svojim vršnjacima, što dodatno utiče na njegovo samopouzdanje. - Nemamo računar, a sada kada imam informatiku, nastavnik mi traži da bar imam telefon na kome mogu nešto da uradim. Ja, nažalost, nemam ni telefon. I zbog toga me u školi često prozivaju - iskren je Viktor.

Pred Stevanovićima se zanemi. Pred Stevanovićima se čovek postidi, pred njihovom voljom za životom, pred ne kukanjem, pred ne traženjem, pred snagom i verom:

- Sve je Božja volja, a mi verujemo da će nam pomoći - kaže Goran. - On i dobri ljudi.