IZGUBIO IM SE SVAKI TRAG 1907. U PARIZU, A SAD SU OPET TAMO GDE SU NASTALE: Dva dela Svetog Rafaila Šišatovačkog vraćena u manastir Bukovo

INTEGRATIVNI logistički servis Dominikanske Republike informisao je Ambasadu Srbije u Havani da je brod Xin An Ning na otvorenom moru pronašao tri davljenika, među kojima se nalazio i srpski državljanin B. Č. Radi povratka u Srbiju, našem državljaninu će ova ambasada izdati putni list, dokument za jedno putovanje do naše zemlje. Procedura je u toku, te će dokument biti uskoro upućen za Dominikansku Republiku. B. Č. se oseća dobro i nalazi se kod dominikanskih nadležnih organa do prijema putnog lista.