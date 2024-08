PRVI PUT U NIKŠIĆU I CRNOJ GORI: Letnja škola ruskog jezika za građane, a u klupi i vladika Metodije

TEK što je završena letnja škola srpskog u Nikšiću, juče je u ovom gradu i u Crnoj Gori prvi put otvorena još jedna - ruskog jezika! U prostorijama Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva "Sveti Georgije", ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov je otvorio školu koju pohađa oko 50 polaznika, a među njima je i episkop budimljansko-nikšićki Metodije.

V.K.

Prvog dana vladika je izostao zbog obaveza, ali će naredne tri sedmice biti redovan na časovima koje će voditi profesor Nadežda Konrad, inače predstavnica Ruske humanitarne misije koja godinama radi u toj značajnoj instituciji. Ona je kao profesor ruskog jezika bila aktivna u Kini, potom u Palestini i više godina u Srbiji.

Dugogodišnji predsednik Crnogorsko-ruskog prijateljstva Velimir Lule Kasalica na tečnom ruskom je dočekao goste: "Zdravstvujte druzja" i ambasadoru Maslenikovu preneo sve ono što je poslednjih godina ovo Društvo činilo na afirmaciji ruske književnosti, kulture, istorije i duhovnosti, veza sa srpskim narodom, ali i Crnom Gorom, Srbijom, Republikom Srpskom.

Foto: V. Kadić Ambasador Vladislav Maslenikov, Nadežda Konrad i Pavel Bušujev

- Ovaj mali kutak bio je za nas velika Rusija u koju smo bili svi zagledani, a tako je i sada - kazao je Kasalica.

- Sjajno, svaka čast - odgovorio je kratko ambasador Maslenikov.

Na naše pitanje kako to da u jednoj NATO državi kao što je Crna Gora, ruski jezik cveta, kao i ljubav crnogorskog naroda prema Rusiji, uprkos nezapamćenoj svakodnevnoj antiruskoj propagandi koja stiže sa raznih adresa na Zapadu i iz NATO zemalja, ali i od pojedinih zvaničnika u Crnoj Gori, ambasador vidi u dubokim vezama iz prošlosti, ali i sadašnjosti.

- Istorijske, kulturne i duhovne veze naroda Crne Gore i Rusije jače su od NATO propagande! Radujem se što je podrška crnogorskog naroda Rusiji vrlo jaka - kaže Maslenikov koji uskoro završava svoju diplomatsku misiju u Crnoj Gori. - Žao mi je što moram da napustim Crnu Goru, koja je postala deo mene i moje porodice. Ali, takav je posao u diplomatiji. Sećaću se sa radošću i ponosom ove zemlje i njenog naroda bilo gde da odem u svetu.

Foto: Z. Jovanović Vladika budimljansko-nikšićki Metodije

Savetnik direktora Ruskog doma u Beogradu Pavel Bušujev, kazao je da je ovo prvi put da se u Crnoj Gori otvara letnja škola ruskog jezika za građane.

STVARAO NEMATERIJALNU BAŠTINU ČESTO me pitaju kako je ruski jezik preživeo sve sankcije, pritske i kako je uspeo da ne "pogine", pa je postao življi i popularniji nego ikad. Odgovor nije u istoriji ruskog jezika nego i Rusiji. U periodu kada takozvane velike sile pljačkaju zemaljsku kuglu stvarajući kolonije, ruski narod je branio svoje granice, preživljavao i stvarao veliku nematerijalnu baštinu - rusku knjuževnost. Njenim stvaranjem je opstao i ruski jezik kao svetski jezik i jedan od zvaničnih jezika Ujedinjenh nacija - kaže Pavel Bušujev.

- Hvala Eparhiji budimljansko-nikšićkoj SPC, Ruskoj humanitarnoj misiji, Društvu rusko-crnogorskog prijateljstva "Sveti Georgije" koji su značajno doprineli da ovaj naš projekat zaživi. Bez obzira na to što je ruskog jezika manje u školama i institucijama, mi ipak vidimo da interesovanje za njega bez obzira na sve to svuda u svetu raste, pa i ovde u Crnoj Gori. Ova škola je zapravo već na startu doživela neverovatan uspeh jer će se u njenim klupama kao đak naći episkop budimljansko-nikšićki Metodije. Imati vladiku za glavnog đaka za nas je to veliko priznanje - kazao je Bušujev.